У Зеленского «отсчет только начался». Кремль говорит обратное

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что с начала дня 30 января Россия почти не атаковала энергетическую инфраструктуру Украины.

«Американская сторона говорила о воздержании от ударов по энергетике в течение недели, и в ночь на сегодня отсчет начался. Начался этот день с докладов из регионов: во всех наших областях с ночи на пятницу действительно не было ударов по объектам энергетики. Почти не было. Кроме Донецкой области, где был один удар по газовой инфраструктуре, удар авиабомб», – цитируют украинские СМИ Зеленского.

В то же время, по словам Зеленского, Россия переориентирует удары на логистику и узловые станции: «В частности, был поражен один из вагонов «Укрзализныци», специальный вагон - электростанция, – утром это произошло на Днепровщине».

Также Зеленский отметил, что от Соединенных Штатов зависит, будет ли действовать «энергетическое перемирие». «Украина готова зеркально воздерживаться от ударов, и сегодня мы не наносили удары по российским энергообъектам», - сказал Зеленский.

Президент США Дональд Трамп 29 января заявил, что лично попросил российского лидера Владимира Путина прекратить удары по Украине в течение недели из-за сильных морозов.

30 января Зеленский отметил, что прямых договоренностей о прекращении российских ударов по украинской энергетике между Киевом и Москвой нет, однако разговоры об этом продолжаются, в том числе и в Абу-Даби.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждал, что Дональд Трамп лично попросил Владимира Путина воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля. «С целью создания благоприятных условий для проведения переговоров», — добавил Песков.

В четверг, 29 января, в российских Telegram-каналах появилась информация, что РФ и Украина в Абу-Даби (ОАЭ) якобы договорились прекратить взаимные удары по объектам энергетики. Со своей стороны, представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать эту информацию.

Заявление американского президента прокомментировал журналист Financial Times Кристофер Миллер. Он отметил, что украинские чиновники сказали ему, что узнали о договоренности американского лидера с российским лидером из заявлений самого Трампа и не получали соответствующего сигнала от России.

