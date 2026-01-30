Трамп видит хорошие шансы на сделку России и Украины

Трампа спросили о шансах на успех переговоров Украины и РФ, если в них не будут участвовать представители США. «Шанс на успех есть», – ответил президент США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ненависть между лидерами Украины и РФ все усложняет, но есть «шанс на успех переговоров». Об этом Трамп сказал во время подписания указов в Белом доме.

«Я закончил восемь войн, но Зеленский и Путин ненавидят друг друга, и это все усложняет. Но я думаю, мы приближаемся к урегулированию», – сказал Трамп.

Глава Белого дома повторил свои заявления о большом числе погибших в войне и желании положить конец убийствам. «Думаю, у нас есть хороший шанс на соглашение», – сказал Трамп.

Российско-украинские переговоры продолжатся 1 февраля, встреча пройдет в Абу-Даби, сообщал Кремль. Госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что предстоящая встреча пройдет в двустороннем формате, но не исключил участия в ней представителей Вашингтона. «Но это будут не Стив и Джаред», — уточнил он. По словам Рубио, ключевой темой переговоров станет территориальный вопрос.