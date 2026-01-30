Госдеп угрожает «кубинскому режиму»

Госдеп США заявил, что «кубинский режим будет привлечен к ответственности за поддержку враждебных акторов, терроризма и региональной нестабильности, угрожающей американскому народу».

«Президент (США Дональд) Трамп делает то, что не удалось другим, привлекая противников к ответственности. Вот как выглядит истинное лидерство», — говорится в сообщении Госдепа в соцсети Х.

В США накануне объявили чрезвычайное положение из-за Кубы. На сайте Белого дома был опубликован указ президента США Дональда Трампа о введении режима ЧП. В документе угрозой национальной безопасности названа Куба — ее обвиняют в поддержке терроризма и распространении коммунистической идеологии в Западном полушарии.

В качестве ключевой меры давления США ввели пошлины против стран, поставляющих острову нефть. На Кубе это назвали шантажом. Западные СМИ предупреждают о риске резкого обострения энергетического кризиса в стране.