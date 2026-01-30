USD 1.7000
Переговоры Трампа с руководством Ирана
Переговоры Трампа с руководством Ирана

Власти Ирана переводят деньги в банки по всему миру

Заявление минфина сша
Иранские власти переводят деньги в банки по всему миру, написал министр финансов США Скотт Бессент в соцсети X.

«Подобно крысам на тонущем корабле, режим лихорадочно переводит средства, украденные у иранских семей, в банки и финансовые учреждения по всему миру. Можете быть уверены, министерство финансов примет меры», — заявил он.

Президент США Дональд Трамп, по словам Бессента, поддерживает иранский народ и поручил министерству финансов ввести санкции против членов режима, поэтому оно «продолжит преследовать коррумпированную элиту, которая обогащается за счет иранского народа».

30 января Трамп заявил, что провел переговоры с иранскими властями, в ходе которых выдвинул два условия Тегерану: отсутствие ядерного оружия и никаких убийств протестующих.

Волна масштабных протестов в Иране началась в декабре 2025 года из-за недовольства экономической ситуаций в стране. По данным властей, в ходе беспорядков погибли более 3 тыс. человек. Журнал Time со ссылкой на двух чиновников Минздрава Ирана сообщал о 30 тыс. жертв.

