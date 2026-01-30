USD 1.7000
Россия ударила по газопроводу в Донецкой области

В Краматорском районе Донецкой области Украины в результате российского обстрела зафиксировано повреждение магистрального газопровода. Из-за этого существует реальная угроза прекращения газоснабжения для жителей ряда громад (общин – ред.). О ситуации сообщили в Дружковской городской военной администрации (ГВА), пишут украинские СМИ.

По информации ГВА, повреждение газовой сети произошло в четверг, 30 января, во время атаки. В случае ухудшения ситуации без газа могут оказаться: город Дружковка, поселок Алексеево-Дружковка, населенный пункт Осиково, Кондратовка и другие районы, входящие в состав Дружковской территориальной общины.

В администрации отмечают, что последствия обстрела могут иметь критическое влияние на стабильность газоснабжения в регионе.

Президент Владимир Зеленский сообщил о том, что Россия в течение последних суток не наносила ударов по энергетическим объектам, однако выбрала другие цели для атак.

