Умерла Кэтрин О`Хара – звезда фильма «Один дома»

Актриса Кэтрин О'Хара умерла на 72-м году жизни 30 января в своем доме в Лос-Анджелесе «после непродолжительной болезни», сообщил Variety ее менеджер.

Cвою карьеру О'Хара начала в составе комедийной труппы The Second City в Торонто в 1970-х. За съемки в канадском скетч-шоу «Second City Television» она получила свою первую премию «Эмми». В числе киноработ актрисы — роли в триллере «После работы» и фильме Тима Бертона «Битлджус».

В 60 лет, пишет Variety, О'Хара пережила «ренессанс в карьере», сыграв Мойру Роуз — бывшую актрису и светскую львицу из канадского сериала «Шиттс Крик». Он рассказывает о семье миллиардера, который становится банкротом и которому приходится переехать в маленький провинциальный городок. За эту работу она была удостоена второй «Эмми».

О'Хара также снималась в сериалах «Одни из нас» от HBO и «Киностудия» от Apple.