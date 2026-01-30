USD 1.7000
Умерла Кэтрин О`Хара – звезда фильма «Один дома»

30 января 2026, 22:59 1320

Актриса Кэтрин О'Хара умерла на 72-м году жизни 30 января в своем доме в Лос-Анджелесе «после непродолжительной болезни», сообщил Variety ее менеджер.

О'Хара сыграла Кейт Маккаллистер, маму Кевина, в фильмах «Один дома» (1990) и «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке» (1992).

Cвою карьеру О'Хара начала в составе комедийной труппы The Second City в Торонто в 1970-х. За съемки в канадском скетч-шоу «Second City Television» она получила свою первую премию «Эмми». В числе киноработ актрисы — роли в триллере «После работы» и фильме Тима Бертона «Битлджус».

В 60 лет, пишет Variety, О'Хара пережила «ренессанс в карьере», сыграв Мойру Роуз — бывшую актрису и светскую львицу из канадского сериала «Шиттс Крик». Он рассказывает о семье миллиардера, который становится банкротом и которому приходится переехать в маленький провинциальный городок. За эту работу она была удостоена второй «Эмми».

О'Хара также снималась в сериалах «Одни из нас» от HBO и «Киностудия» от Apple.

Зариф предупреждает: Если падет Иран...
Зариф предупреждает: Если падет Иран...
30 января 2026, 23:55 1036
Власти Ирана переводят деньги в банки по всему миру
Власти Ирана переводят деньги в банки по всему миру Заявление минфина сша
30 января 2026, 22:38 2239
Трамп видит хорошие шансы на сделку России и Украины
Трамп видит хорошие шансы на сделку России и Украины
30 января 2026, 22:23 701
У Зеленского «отсчет только начался». Кремль говорит обратное
У Зеленского «отсчет только начался». Кремль говорит обратное
30 января 2026, 22:05 1596
Хикмет Гаджиев: Обеспокоенность в Азербайджане, непредсказуемая ситуация
Хикмет Гаджиев: Обеспокоенность в Азербайджане, непредсказуемая ситуация
30 января 2026, 20:42 4897
Судьба Ирана предрешена. США будут бомбить в одиночку
Судьба Ирана предрешена. США будут бомбить в одиночку ситуацию вокруг Ирана разбираем с израильским востоковедом Михаилом Бородкиным; все еще актуально
30 января 2026, 19:13 4020
Али Лариджани у Путина
Али Лариджани у Путина
30 января 2026, 21:30 2280
Курдских боевиков перебрасывают в Сирию. Чем отвечает Анкара?
Курдских боевиков перебрасывают в Сирию. Чем отвечает Анкара? наша корреспонденция
30 января 2026, 20:22 2390
Когда власть двух стариков превыше жизни миллионов
Когда власть двух стариков превыше жизни миллионов новый мир – старые порядки; все еще актуально
30 января 2026, 17:39 4101
Ильхам Алиев уволил главу Гарадагского района
Ильхам Алиев уволил главу Гарадагского района
30 января 2026, 19:52 4250
Агент «Моссада» из Ирана: «У нас был всего один шанс…»
Агент «Моссада» из Ирана: «У нас был всего один шанс…» все еще актуально
30 января 2026, 15:46 4959

