Новая партия «файлов Эпштейна»: Маск, Билл Гейтс, «русские девушки»…

В файлах финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними, обнаружили упоминание об интересе миллиардера Илона Маска посетить остров, сообщает The Telegraph со ссылкой на новые опубликованные документы по делу.

Маск неоднократно отрицал какую-либо связь с финансистом и заявлял, что отказывался от неоднократных приглашений на его остров. Свое упоминание в ежедневных графиках Эпштейна, обнародованных в сентябре 2025 года, предприниматель прокомментировал в X словами «Это неправда» без дальнейших пояснений.

«Напоминаю, что Илон Маск спрашивал о приезде на ваш остров 2 января», — говорится в письме, отправленном Эпштейну неназванным отправителем 31 января 2013 года, которое приводит издание.

Минюст США опубликовал три миллиона страниц документов, связанных с покойным финансистом Джеффри Эпштейном, который признан виновным в сексуальном насилии. Американское правительство пытается выполнить требование закона, который Конгресс одобрил еще в ноябре, пишет AP.

Заместитель генерального прокурора Тодд Бланш заявил, что обнародование новой партии документов знаменует собой завершение «очень всестороннего» процесса проверки документов, «чтобы обеспечить прозрачность для американского народа и соблюдение закона». По его словам, министерство обнародовало более трех миллионов страниц, включая 2000 видео и 180 000 изображений.

Стоит отметить, что в файлах Эпштейна обнаружили данные о Билле Гейтсе (основателе Microsoft) и «русских девушках». Как пишет The Telegraph, в новых материалах из дела покойного финансиста есть и электронные письма, которые Эпштейн отправлял сам себе в июле 2013 года. В них финансист критикует Гейтса, пишет о якобы полученной основателем Micosoft инфекции и его просьбе скрыть это от своей на тот момент жены Мелинды (пара развелась весной 2021 года, через 27 лет брака). Там же Эпштейн утверждает, что Гейтс просил его достать антибиотики, чтобы «тайком дать Мелинде».

Среди отправленных Эпштейном самому себе писем был текст документа, в котором объявлялось об уходе из Фонда Билла и Мелинды Гейтс. Эпштейн никогда не работал в этой организации, но, как пишет The Telegraph, он мог составить документ для другого человека. В тексте сказано: «Я оказался втянут в серьезный супружеский спор между Мелиндой и Биллом».

«В качестве его правой руки меня просили и неправомерно вовлекали в действия, которые варьировались от морально неприемлемых до этически сомнительных, и меня неоднократно просили делать вещи, которые приближаются к грани незаконности и потенциально переступают ее», — сказано в письме.

«От помощи Биллу в приобретении лекарств для того, чтобы справиться с последствиями сексуальных связей с русскими девушками, до содействия его незаконным связям с замужними женщинами», — говорится в том же документе.

Отметим, что предыдущие части «файлов Эпштейна» включали тысячи страниц фотографий, телефонных записей, переписки и заметок, но материалы были сильно зацензурированы. Конгресс установил дедлайном для публикации всех документов 19 декабря, но объем материалов, как говорят в Минюсте, был слишком большим.