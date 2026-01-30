Премьер Пакистана принял представителя президента Азербайджана

Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф принял находящегося с визитом в Исламабаде представителя президента Азербайджана по особым поручениям Халафа Халафова. Х. Халафов также встретился с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром, сообщили в посольстве Азербайджана в Пакистане.

В ходе встречи особо подчеркивалось значение динамичного развития отношений между двумя странами. Отмечалось, что двусторонние связи стратегического характера вышли на качественно новый уровень благодаря лидерству президента Азербайджана и премьер-министра Пакистана.

В ходе встреч был проведен обстоятельный обмен мнениями о перспективах дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Стороны обсудили вопросы расширения взаимодействия в политической, оборонной и сфере безопасности, а также возможности углубления партнерства путем реализации совместных проектов в сферах экономики и торговли, инвестиций, туризма, информационных технологий, искусственного интеллекта, сельского хозяйства, связи и культуры.

В рамках визита представитель президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Халаф Халафов посетил пакистанский центр Asan xidmət, созданный на основе интеллектуального бренда Азербайджана – «ASAN концепции» и открытый 14 января этого года при участии премьер-министра Пакистана, ознакомился с проделанной работой.