Евросоюз может ввести санкции против Кыргызстана

В рамках подготовки 20-го пакета антироссийских санкций Евросоюз может ввести санкции против Кыргызстан за «помощь России». Об этом сообщает Bloomberg.

По словам источников агентства, против Кыргызстана, который входит в Евразийский экономический союз и Организацию Договора о коллективной безопасности, может быть впервые задействован механизм наказания за нарушение санкций (anti-circumvention tool). В частности, планируется запрет на поставки в Кыргызстан станков и радиооборудования.

После начала войны, по подсчетам Brookings Institution, экспорт из Эстонии в Кыргызстан взлетел на 10000%, из Финляндии — на 3100%, из Польши и Греции — на 2200% и 2100% соответственно, из Норвегии, Великобритании, Германии и Чехии — больше чем на 1000%.

По словам источников Bloomberg, в новый европейский пакет также могут войти дополнительные санкции против российских банков, нефтяных компаний, криптовалютных сервисов и финансовых организаций в третьих странах, которые используются для обхода уже действующих ограничительных мер. Также Евросоюз обсуждает полный запрет на морские перевозки российской нефти, говорят собеседники агентства.