Трамп держит интригу. А самолеты все прибывают
Трамп держит интригу. А самолеты все прибывают

«Рафах» открывается

30 января 2026, 23:34 456

Контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе между Египтом и сектором Газа возобновит работу в обе стороны в понедельник, 2 февраля. Об этом сообщил глава Палестинского комитета управления Газой Али Шаат.

«Погранпереход «Рафах» возобновит свою работу в обе стороны в понедельник, 2 февраля», - написал Шаат в Facebook. Чиновник добавил, что в воскресенье, 1 февраля, состоится предварительный запуск работы КПП.

Открытие перехода «Рафах» в обоих направлениях является одним из обязательных условий реализации второго этапа соглашения о прекращении огня в Газе. Погранпереход не функционировал почти год, все гуманитарные грузы из Египта, предназначенные для жителей анклава, перенаправлялись на КПП на границе с Израилем.

Зариф предупреждает: Если падет Иран...
Зариф предупреждает: Если падет Иран...
30 января 2026, 23:55 1041
Власти Ирана переводят деньги в банки по всему миру
Власти Ирана переводят деньги в банки по всему миру Заявление минфина сша
30 января 2026, 22:38 2241
Трамп видит хорошие шансы на сделку России и Украины
Трамп видит хорошие шансы на сделку России и Украины
30 января 2026, 22:23 701
У Зеленского «отсчет только начался». Кремль говорит обратное
У Зеленского «отсчет только начался». Кремль говорит обратное
30 января 2026, 22:05 1596
Хикмет Гаджиев: Обеспокоенность в Азербайджане, непредсказуемая ситуация
Хикмет Гаджиев: Обеспокоенность в Азербайджане, непредсказуемая ситуация
30 января 2026, 20:42 4898
Судьба Ирана предрешена. США будут бомбить в одиночку
Судьба Ирана предрешена. США будут бомбить в одиночку ситуацию вокруг Ирана разбираем с израильским востоковедом Михаилом Бородкиным; все еще актуально
30 января 2026, 19:13 4021
Али Лариджани у Путина
Али Лариджани у Путина
30 января 2026, 21:30 2280
Курдских боевиков перебрасывают в Сирию. Чем отвечает Анкара?
Курдских боевиков перебрасывают в Сирию. Чем отвечает Анкара? наша корреспонденция
30 января 2026, 20:22 2391
Когда власть двух стариков превыше жизни миллионов
Когда власть двух стариков превыше жизни миллионов новый мир – старые порядки; все еще актуально
30 января 2026, 17:39 4101
Ильхам Алиев уволил главу Гарадагского района
Ильхам Алиев уволил главу Гарадагского района
30 января 2026, 19:52 4251
Агент «Моссада» из Ирана: «У нас был всего один шанс…»
Агент «Моссада» из Ирана: «У нас был всего один шанс…» все еще актуально
30 января 2026, 15:46 4961

