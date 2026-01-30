«Рафах» открывается

Контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе между Египтом и сектором Газа возобновит работу в обе стороны в понедельник, 2 февраля. Об этом сообщил глава Палестинского комитета управления Газой Али Шаат.

«Погранпереход «Рафах» возобновит свою работу в обе стороны в понедельник, 2 февраля», - написал Шаат в Facebook. Чиновник добавил, что в воскресенье, 1 февраля, состоится предварительный запуск работы КПП.

Открытие перехода «Рафах» в обоих направлениях является одним из обязательных условий реализации второго этапа соглашения о прекращении огня в Газе. Погранпереход не функционировал почти год, все гуманитарные грузы из Египта, предназначенные для жителей анклава, перенаправлялись на КПП на границе с Израилем.