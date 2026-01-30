USD 1.7000
Трамп держит интригу. А самолеты все прибывают
Трамп держит интригу. А самолеты все прибывают

Китай отстраняют от управления Панамским каналом

30 января 2026, 23:49

Верховный суд Панамы лишил гонконгскую компанию CK Hutchison права на управление двумя портами в Панамском канале. Условия лицензии, предоставленной «дочке» холдинга - Panama Ports Company (PPC) - для управления портами Бальбоа и Кристобаль, нарушают конституцию страны, говорится в постановлении суда, вынесенном в четверг, 29 января.

Решение было принято на фоне усилившегося соперничества США и Китая за влияние в регионе. Президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в захвате Панамского канала и утверждал, что китайская инфраструктура, построенная вокруг канала за последние три десятилетия, представляет угрозу для безопасности США.

«Китай управляет Панамским каналом, но мы не отдавали его Китаю. Мы отдали его Панаме - и мы забираем его обратно», - заявил Трамп в своей инаугурационной речи в начале прошлого года.

В то же время решение Верховного суда Панамы может сорвать соглашение о продаже холдингом CK Hutchison глобального портфеля портовых активов консорциуму, возглавляемому американской инвестиционной компанией BlackRock. Сумма сделки, включающей терминалы в Панаме, оценивается в 23 млрд долларов. 

В то же время МИД КНР обещает принять меры для защиты китайских компаний.

«Китайская сторона примет все необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний», - прокомментировал решение суда представитель МИД КНР Го Цзякунь. Какими будут дальнейшие шаги Пекина, он не уточнил.

В Panama Ports Company в свою очередь заявили, что решение суда «ставит под угрозу не только PPC и ее контракт, но и благополучие, и стабильность тысяч панамских семей, которые косвенно зависят от деятельности порта».

Холдинг CK Hutchison с 1990-х годов управлял контейнерными терминалами у тихоокеанского и атлантического входов в канал через дочернюю PPC. Как теперь будут функционировать эти порты, остается неясным.

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино 30 января заверил, что порты страны будут работать без перебоев. По его словам, дочерняя компания Maersk - APM Terminals Panama - выразила готовность временно взять на себя управление терминалами Бальбоа и Кристобаль после переходного периода, в течение которого нынешний оператор останется на своем посту.

Зариф предупреждает: Если падет Иран...
Зариф предупреждает: Если падет Иран...
30 января 2026, 23:55
Власти Ирана переводят деньги в банки по всему миру
Власти Ирана переводят деньги в банки по всему миру Заявление минфина сша
30 января 2026, 22:38
Трамп видит хорошие шансы на сделку России и Украины
Трамп видит хорошие шансы на сделку России и Украины
30 января 2026, 22:23
У Зеленского «отсчет только начался». Кремль говорит обратное
У Зеленского «отсчет только начался». Кремль говорит обратное
30 января 2026, 22:05
Хикмет Гаджиев: Обеспокоенность в Азербайджане, непредсказуемая ситуация
Хикмет Гаджиев: Обеспокоенность в Азербайджане, непредсказуемая ситуация
30 января 2026, 20:42
Судьба Ирана предрешена. США будут бомбить в одиночку
Судьба Ирана предрешена. США будут бомбить в одиночку ситуацию вокруг Ирана разбираем с израильским востоковедом Михаилом Бородкиным; все еще актуально
30 января 2026, 19:13
Али Лариджани у Путина
Али Лариджани у Путина
30 января 2026, 21:30
Курдских боевиков перебрасывают в Сирию. Чем отвечает Анкара?
Курдских боевиков перебрасывают в Сирию. Чем отвечает Анкара? наша корреспонденция
30 января 2026, 20:22
Когда власть двух стариков превыше жизни миллионов
Когда власть двух стариков превыше жизни миллионов новый мир – старые порядки; все еще актуально
30 января 2026, 17:39
Ильхам Алиев уволил главу Гарадагского района
Ильхам Алиев уволил главу Гарадагского района
30 января 2026, 19:52
Агент «Моссада» из Ирана: «У нас был всего один шанс…»
Агент «Моссада» из Ирана: «У нас был всего один шанс…» все еще актуально
30 января 2026, 15:46

