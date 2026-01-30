Китай отстраняют от управления Панамским каналом

Верховный суд Панамы лишил гонконгскую компанию CK Hutchison права на управление двумя портами в Панамском канале. Условия лицензии, предоставленной «дочке» холдинга - Panama Ports Company (PPC) - для управления портами Бальбоа и Кристобаль, нарушают конституцию страны, говорится в постановлении суда, вынесенном в четверг, 29 января.

Решение было принято на фоне усилившегося соперничества США и Китая за влияние в регионе. Президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в захвате Панамского канала и утверждал, что китайская инфраструктура, построенная вокруг канала за последние три десятилетия, представляет угрозу для безопасности США.

«Китай управляет Панамским каналом, но мы не отдавали его Китаю. Мы отдали его Панаме - и мы забираем его обратно», - заявил Трамп в своей инаугурационной речи в начале прошлого года.

В то же время решение Верховного суда Панамы может сорвать соглашение о продаже холдингом CK Hutchison глобального портфеля портовых активов консорциуму, возглавляемому американской инвестиционной компанией BlackRock. Сумма сделки, включающей терминалы в Панаме, оценивается в 23 млрд долларов.

В то же время МИД КНР обещает принять меры для защиты китайских компаний.

«Китайская сторона примет все необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний», - прокомментировал решение суда представитель МИД КНР Го Цзякунь. Какими будут дальнейшие шаги Пекина, он не уточнил.

В Panama Ports Company в свою очередь заявили, что решение суда «ставит под угрозу не только PPC и ее контракт, но и благополучие, и стабильность тысяч панамских семей, которые косвенно зависят от деятельности порта».

Холдинг CK Hutchison с 1990-х годов управлял контейнерными терминалами у тихоокеанского и атлантического входов в канал через дочернюю PPC. Как теперь будут функционировать эти порты, остается неясным.

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино 30 января заверил, что порты страны будут работать без перебоев. По его словам, дочерняя компания Maersk - APM Terminals Panama - выразила готовность временно взять на себя управление терминалами Бальбоа и Кристобаль после переходного периода, в течение которого нынешний оператор останется на своем посту.