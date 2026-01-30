Зариф предупреждает: Если падет Иран...

USD 1.7000
Бывший министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что крах исламской республики будет иметь «непредсказуемые последствия» для всего Ближнего Востока.

По сообщению Iran International, Зариф заявил, что соседние с Ираном страны и другие региональные игроки в первую очередь заинтересованы в предотвращении нестабильности или коллапса внутри Ирана. По его словам, в то время как региональные государства отдают приоритет стабильности в Иране, Соединенные Штаты и Израиль преследуют иные стратегические цели. Зариф указал, что эти расхождения могут повлиять на дипломатию и региональную динамику.

Он отметил, что США проводят стратегию, направленную на ослабление Ирана, тогда как Израиль, по утверждению Зарифа, заинтересован в его крахе.

Зариф обратил внимание на долгосрочные социальные и психологические последствия санкций, подчеркнув, что они способны подрывать социальную сплоченность, национальную уверенность и чувство достоинства, даже если их экономическое воздействие частично удается смягчить.

Обращаясь к опыту Ирака, который на протяжении многих лет находился под санкциями ООН, а затем подвергся военному вмешательству, экс-глава МИД отметил, что карательные меры зачастую не достигают заявленных политических целей. Он сослался на собственную историю Ирана, включая переговоры, приведшие к принятию резолюции 598 Совета Безопасности ООН, положившей конец ирано-иракской войне. Этот период Зариф назвал примером согласованных национальных решений и единства, позволивших Ирану вести дипломатический диалог с позиции внутренней сплоченности.

