На Кубе чрезвычайное положение

Позиция Соединенных Штатов в отношении Кубы представляет собой «экстраординарную угрозу», в связи с чем в республике объявлено чрезвычайное положение. Об этом заявил глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья.

«Народ Кубы при солидарности международного сообщества приходит к выводу, что ситуация в свете [действий] правительства Соединенных Штатов [в отношении Кубы] представляет собой необычную и экстраординарную угрозу», - написал министр в X. «Народ Кубы <...> объявляет чрезвычайное положение в международном масштабе в связи с этой угрозой», - подчеркнул он.

Родригес Паррилья отметил, что угроза Вашингтона исходит «полностью или в значительной степени от антикубинского неофашистского правого крыла США» и направлена против «национальной безопасности и внешнеполитического курса всех стран и международного мира».

В четверг в США ввели режим чрезвычайного положения из-за «угрозы» национальной безопасности со стороны Кубы. По словам президента США Дональда Трампа, кубинский режим сотрудничает с «многочисленными враждебными странами», в числе которых названы Россия, Китай и Иран, а также «транснациональными террористическими группировками и злонамеренными субъектами, враждебно настроенными по отношению к Соединенным Штатам».