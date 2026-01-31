Арестовали известного журналиста: он освещал протесты в Миннесоте

Точная причина задержания пока неизвестна. По мнению адвоката, оно связано с тем, что Лемон на прошлой неделе вел репортаж из церкви в Миннесоте, где проходил протест против Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE). Ранее федеральный суд отказался выдать ордер на арест журналиста по этому делу.

Бывшего журналиста CNN, популярного блогера Дона Лемона задержали в Лос-Анджелесе, где он освещал мероприятия недели «Грэмми» перед вручением этой музыкальной премии. О задержании сообщил СМИ его адвокат Эбби Лоуэлл.

Журналист, уволенный с CNN в 2023 году, подтвердил, что был в церкви в качестве репортера и вел хронику протестов.

Euronews передает, что пастор упомянутой церкви по совместительству является сотрудником миграционной и таможенной службы ICE, деятельность которой в Миннесоте привела к гибели двух человек и массовым протестам.

Генпрокурор США Пэм Бонди сообщила в соцсетях, что Лемона арестовали по ее приказу. Решение было принято в связи со «скоординированной атакой» на церковь.

После ухода с CNN Лемон продолжил заниматься журналистикой и регулярно размещает материалы на YouTube. Он не скрывает своего негативного отношения к Дональду Трампу, однако в ходе репортажа из церкви Лемон не раз повторял: «Я здесь не как активист. Я здесь как журналист».

Источники CBS News уточняют, что по этому делу обвинения предъявлены еще пятерым фигурантам, некоторых уже задержали, других ищут.

Лемон предупреждал свою аудиторию, что власти не оставят попыток взять его. «Знаете, что, — обратился он к полиции. — Вот он я. Продолжайте пытаться. Это не помешает мне быть журналистом. Это не заглушит мой голос».

На прошлой неделе были арестованы известный адвокат по гражданским правам и еще два человека, участвовавших в протесте.

18 января воскресную службу в церкви в Сент-Поле — город входит в агломерацию с Миннеаполисом, где в последние недели идут рейды ICE и протесты против них, — прервали протестующие. Они не дали продолжить службу и кричали: «ICE, вон!» Позже они объяснили, что их акция связана с тем, что пастор Дэвид Истервуд, проводивший службу, также служит в ICE. Трое участников протеста были арестованы. Лемон вел трансляцию с акции протеста. Министерство юстиции, по сообщениям, рассматривает протест в церкви как нарушение гражданских прав верующих.