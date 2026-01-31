USD 1.7000
Иран готов к войне
Новость дня
Иран готов к войне

Переговорщик Кремля летит в Майами

00:32 462

Специальный представитель президента РФ Владимира Путина Кирилл Дмитриев в субботу должен прибыть в Майами, где запланирована серия рабочих контактов с представителями администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

По информации собеседников агентства, встречи не будут иметь публичного формата, а их содержание официально не анонсируется. В то же время сам факт поездки российского чиновника в США вызвал повышенное внимание, учитывая отсутствие открыто задекларированных дипломатических контактов между Москвой и Вашингтоном на самом высоком уровне.

Дмитриева считают одной из ключевых фигур Кремля в сфере международных финансов и инвестиций. В разные периоды он также был вовлечен в неформальные каналы общения между Россией и западными странами, в частности в чувствительных переговорных процессах.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на глубокую вражду между лидерами Украины и России, возможность успешных переговоров все еще сохраняется. Об этом он сказал в пятницу, 30 января, во время подписания указов в Белом доме.

Отвечая на вопрос журналистов относительно перспектив переговоров без прямого участия американской стороны, Трамп отметил, что «шанс на успех есть», одновременно признав, что личное противостояние между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным существенно усложняет процесс.

По имеющейся информации, 1 февраля запланирован очередной раунд консультаций по потенциальному мирному соглашению между Россией и Украиной.

