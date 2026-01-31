Мерц отверг идею о миротворцах в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг предложение создать общую европейскую армию для послевоенной Украины. Он подчеркнул, что насущные задачи ЕС важнее масштабных реформ. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, на неформальном саммите в Загребе Мерц приветствовал инициативы лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера по модернизации ЕС, но поставил под сомнение их актуальность для неотложных проблем Европы.

В последнее время Вебер выдвинул несколько заметных инициатив по укреплению роли ЕС на мировой арене.

Он предлагает не только отправлять солдат под «европейским флагом» в Украину, но и создать единую европейскую должность лидера, объединив функции председателя Европейского совета и председателя Европейской комиссии.

«Мы должны сосредоточиться на задачах, которые мы должны решать сейчас», - отметил Мерц, добавив, что масштабные изменения договоров в 27 странах - сложная задача.

Хотя канцлер принципиально не исключает возможности участия Германии в миротворческих миссиях, правительство еще не определилось с конкретными обязательствами.

Германия уже поддерживает региональную безопасность на российской границе, держа около 5 000 военных в Литве и осуществляя патрулирование воздушного пространства Восточной Европы.

Вебер в ответ отметил, что между лидерами продолжаются диалог и дискуссия.

После установления режима прекращения огня в Украине Германия может направить свой военный контингент в соседние страны НАТО. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих» сообщил Фридрих Мерц.

Он заверил, что Германия и в дальнейшем будет вносить свой вклад в поддержку Украины - политический, финансовый и военный.

Ранее Мерц уклонялся от прямого ответа на вопрос о возможности отправки немецких войск непосредственно в Украину для обеспечения режима прекращения огня. В то же время некоторые немецкие политики уже открыто выступили за такой шаг Берлина.