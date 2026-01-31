USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иран готов к войне
Новость дня
Иран готов к войне

Иракцы выберут президента

00:57 315

Выборы президента Ирака пройдут 1 февраля в соответствии с решением Совета представителей (парламента) страны.

«На повестке дня заседания, которое состоится 1 февраля, стоит приведение к присяге ряда парламентариев и выборы президента страны», - говорится в пресс-релизе парламента, опубликованном агентством INA.

Выборы президента Ирака должны были состояться 27 января, однако заседание парламента было перенесено в силу отсутствия кворума.

29 декабря 2025 года иракский парламент избрал нового председателя. С этого момента начался отсчет 30 дней, в течение которых, согласно конституции страны, депутаты обязаны выбрать президента республики, а тот должен поручить крупнейшей коалиции предложить кандидата на пост премьер-министра.

24 января Координационный совет, объединяющий представителей большинства шиитских блоков и партий Ирака, официально объявил о выдвижении кандидатом на должность главы нового правительства страны Нури аль-Малики.

Согласно иракской конституции, пост президента страны должен занимать курд, должность премьер-министра - представитель конфессии мусульман-шиитов, а председателя парламента - представитель общины мусульман-суннитов. За пост президента Ирака борются 18 кандидатов.

Иран готов к войне
Иран готов к войне обновлено 01:44
01:44 13521
Азербайджанцы – бесплатное пушечное мясо в Украине
Азербайджанцы – бесплатное пушечное мясо в Украине главное на этот час; все еще актуально
30 января 2026, 19:50 4309
Америка может ударить по Ирану в это воскресенье
Америка может ударить по Ирану в это воскресенье Drop Site News
01:13 660
Зариф предупреждает: Если падет Иран...
Зариф предупреждает: Если падет Иран...
30 января 2026, 23:55 2735
Власти Ирана переводят деньги в банки по всему миру
Власти Ирана переводят деньги в банки по всему миру Заявление минфина сша
30 января 2026, 22:38 3039
Трамп видит хорошие шансы на сделку России и Украины
Трамп видит хорошие шансы на сделку России и Украины
30 января 2026, 22:23 868
У Зеленского «отсчет только начался». Кремль говорит обратное
У Зеленского «отсчет только начался». Кремль говорит обратное
30 января 2026, 22:05 1977
Хикмет Гаджиев: Обеспокоенность в Азербайджане, непредсказуемая ситуация
Хикмет Гаджиев: Обеспокоенность в Азербайджане, непредсказуемая ситуация
30 января 2026, 20:42 5721
Судьба Ирана предрешена. США будут бомбить в одиночку
Судьба Ирана предрешена. США будут бомбить в одиночку ситуацию вокруг Ирана разбираем с израильским востоковедом Михаилом Бородкиным; все еще актуально
30 января 2026, 19:13 4315
Али Лариджани у Путина
Али Лариджани у Путина
30 января 2026, 21:30 2728
Курдских боевиков перебрасывают в Сирию. Чем отвечает Анкара?
Курдских боевиков перебрасывают в Сирию. Чем отвечает Анкара? наша корреспонденция
30 января 2026, 20:22 2661

ЭТО ВАЖНО

Иран готов к войне
Иран готов к войне обновлено 01:44
01:44 13521
Азербайджанцы – бесплатное пушечное мясо в Украине
Азербайджанцы – бесплатное пушечное мясо в Украине главное на этот час; все еще актуально
30 января 2026, 19:50 4309
Америка может ударить по Ирану в это воскресенье
Америка может ударить по Ирану в это воскресенье Drop Site News
01:13 660
Зариф предупреждает: Если падет Иран...
Зариф предупреждает: Если падет Иран...
30 января 2026, 23:55 2735
Власти Ирана переводят деньги в банки по всему миру
Власти Ирана переводят деньги в банки по всему миру Заявление минфина сша
30 января 2026, 22:38 3039
Трамп видит хорошие шансы на сделку России и Украины
Трамп видит хорошие шансы на сделку России и Украины
30 января 2026, 22:23 868
У Зеленского «отсчет только начался». Кремль говорит обратное
У Зеленского «отсчет только начался». Кремль говорит обратное
30 января 2026, 22:05 1977
Хикмет Гаджиев: Обеспокоенность в Азербайджане, непредсказуемая ситуация
Хикмет Гаджиев: Обеспокоенность в Азербайджане, непредсказуемая ситуация
30 января 2026, 20:42 5721
Судьба Ирана предрешена. США будут бомбить в одиночку
Судьба Ирана предрешена. США будут бомбить в одиночку ситуацию вокруг Ирана разбираем с израильским востоковедом Михаилом Бородкиным; все еще актуально
30 января 2026, 19:13 4315
Али Лариджани у Путина
Али Лариджани у Путина
30 января 2026, 21:30 2728
Курдских боевиков перебрасывают в Сирию. Чем отвечает Анкара?
Курдских боевиков перебрасывают в Сирию. Чем отвечает Анкара? наша корреспонденция
30 января 2026, 20:22 2661
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться