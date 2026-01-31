Снизились поставки оружия из Северной Кореи в Россию

За месяц в порт Расон на северо-востоке КНДР зашел лишь один российский корабль, предположительно, задействованный в схеме военных поставок, следует из данных спутниковых снимков Planet Labs. Анализ параметров корпуса указывает, что это мог быть один из двух находящихся под санкциями российских кораблей Angara или Lady R.

Это первое зафиксированное посещение Расона российским судном с 21 декабря. Новых контейнеров после 19 января на причале не зафиксировано. Причиной могли стать погодные условия, пишет NK News. Обычно грузы из Расона доставляются в порт Восточный на Дальнем Востоке России. В начале января гавань была частично свободна ото льда, но к 24 января практически полностью замерзла. Это могло создать риски для навигации малых судов. При этом спутниковые снимки показывают низкую активность и среди крупных кораблей.

На замедление поставок могли повлиять и политические причины. Как отмечает NK News, Пхеньян мог приостановить операции в Расоне на фоне подготовки к Девятому съезду Трудовой партии Кореи, который намечен на первую половину февраля. На съезде могут обсуждаться новые ориентиры военной и внешней политики страны. Также на ситуацию могли повлиять продолжающиеся переговоры между США, Россией и Украиной.

С 2023 года КНДР поставила России от 6,5 до более чем 8 млн артиллерийских боеприпасов, что могло покрывать до половины потребностей российской армии, напоминает NK News.