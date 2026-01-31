USD 1.7000
Иран готов к войне

Снизились поставки оружия из Северной Кореи в Россию

01:07 400

Поставки северокорейского оружия в Россию в январе замедлились, пишет NK News.

За месяц в порт Расон на северо-востоке КНДР зашел лишь один российский корабль, предположительно, задействованный в схеме военных поставок, следует из данных спутниковых снимков Planet Labs. Анализ параметров корпуса указывает, что это мог быть один из двух находящихся под санкциями российских кораблей Angara или Lady R.

Это первое зафиксированное посещение Расона российским судном с 21 декабря. Новых контейнеров после 19 января на причале не зафиксировано. Причиной могли стать погодные условия, пишет NK News. Обычно грузы из Расона доставляются в порт Восточный на Дальнем Востоке России. В начале января гавань была частично свободна ото льда, но к 24 января практически полностью замерзла. Это могло создать риски для навигации малых судов. При этом спутниковые снимки показывают низкую активность и среди крупных кораблей.

На замедление поставок могли повлиять и политические причины. Как отмечает NK News, Пхеньян мог приостановить операции в Расоне на фоне подготовки к Девятому съезду Трудовой партии Кореи, который намечен на первую половину февраля. На съезде могут обсуждаться новые ориентиры военной и внешней политики страны. Также на ситуацию могли повлиять продолжающиеся переговоры между США, Россией и Украиной.

С 2023 года КНДР поставила России от 6,5 до более чем 8 млн артиллерийских боеприпасов, что могло покрывать до половины потребностей российской армии, напоминает NK News. 

Иран готов к войне
Иран готов к войне обновлено 01:44
01:44 13524
Азербайджанцы – бесплатное пушечное мясо в Украине
Азербайджанцы – бесплатное пушечное мясо в Украине главное на этот час; все еще актуально
30 января 2026, 19:50 4309
Америка может ударить по Ирану в это воскресенье
Америка может ударить по Ирану в это воскресенье Drop Site News
01:13 661
Зариф предупреждает: Если падет Иран...
Зариф предупреждает: Если падет Иран...
30 января 2026, 23:55 2736
Власти Ирана переводят деньги в банки по всему миру
Власти Ирана переводят деньги в банки по всему миру Заявление минфина сша
30 января 2026, 22:38 3039
Трамп видит хорошие шансы на сделку России и Украины
Трамп видит хорошие шансы на сделку России и Украины
30 января 2026, 22:23 869
У Зеленского «отсчет только начался». Кремль говорит обратное
У Зеленского «отсчет только начался». Кремль говорит обратное
30 января 2026, 22:05 1977
Хикмет Гаджиев: Обеспокоенность в Азербайджане, непредсказуемая ситуация
Хикмет Гаджиев: Обеспокоенность в Азербайджане, непредсказуемая ситуация
30 января 2026, 20:42 5722
Судьба Ирана предрешена. США будут бомбить в одиночку
Судьба Ирана предрешена. США будут бомбить в одиночку ситуацию вокруг Ирана разбираем с израильским востоковедом Михаилом Бородкиным; все еще актуально
30 января 2026, 19:13 4316
Али Лариджани у Путина
Али Лариджани у Путина
30 января 2026, 21:30 2728
Курдских боевиков перебрасывают в Сирию. Чем отвечает Анкара?
Курдских боевиков перебрасывают в Сирию. Чем отвечает Анкара? наша корреспонденция
30 января 2026, 20:22 2663
