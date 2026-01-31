USD 1.7000
Иран готов к войне
Иран готов к войне

Америка может ударить по Ирану в это воскресенье

Высокопоставленные американские военные чиновники проинформировали руководство ключевого союзника США на Ближнем Востоке о том, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может санкционировать нападение США на Иран в эти выходные. Об этом пишет Drop Site News, ссылаясь на то, что эту информацию подтвердили многочисленные источники.

«Удары могут начаться уже в воскресенье, если США примут такое решение», - сообщили союзнику американские чиновники.

«Речь идет не о ядерном оружии или ракетной программе. Речь идет о смене режима», — заявил бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки, консультирующий арабские правительства и являющийся неофициальным советником администрации Трампа по ближневосточной политике. Он рассказал Drop Site, что американские военные планировщики планируют атаки, направленные на ядерные, баллистические и другие военные объекты по всему Ирану, но также будут стремиться к обезглавливанию иранского правительства и, в частности, руководства Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По словам источника, в администрации Трампа считают, что успешный удар по иранскому руководству приведет к возвращению иранцев на улицы с протестами, что приведет к свержению правительства. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «надеется на атаку», — сказал бывший высокопоставленный сотрудник разведки, — «и на то, что Израиль поможет установить новое правительство, дружественное Западу». 

Два высокопоставленных сотрудника арабских разведывательных служб сообщили Drop Site, что получили информацию о возможном «неминуемом» нападении со стороны США.

