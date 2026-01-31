USD 1.7000
Иран готов к войне
Иран готов к войне

Израильская армия задержала «ключевого» командира ХАМАС

01:29

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о задержании «ключевого» террориста ХАМАС, командира батальона «Восточный Рафиах», пытавшегося сбежать из подземной террористической инфраструктуры, пишут израильские СМИ.

В ночь на пятницу, 30 января, на востоке Рафиаха, на юге сектора Газа, бойцами 414-го полевого разведывательного батальона «Нешер» были обнаружены восемь террористов, вышедших из туннеля.

«По террористам был нанесен авиаудар. Подтверждена ликвидация троих из них. Затем были нанесены удары по укрывшимся боевикам.

В ходе прочесывания местности силами безопасности был задержан один из террористов. Задержанный является командиром батальона «Восточный Рафиах» террористической организации ХАМАС», - говорится в сообщении.

Силы 7-й бронетанковой бригады и ШАБАК (спецслужба Израиля) продолжают дополнительные операции в данном районе с целью обнаружения и ликвидации остальных террористов.

