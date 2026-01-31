Трампа обвинили в изнасиловании девочки

Главу Белого дома обвинили в изнасиловании девочки. По словам подруги неназванной потерпевшей, инцидент произошел примерно 35 лет назад, тогда ей было 13-14 лет. Якобы Трамп принудил ее к оральному сексу. Когда это случилось, жертва укусила будущего президента США и засмеялась, за что получила удар по лицу. Девочка подвергалась насилию и со стороны Эпштейна.

Также утверждается, что девочек якобы привозили на секс-вечеринки в поместье Мар-а-Лаго. Имена фигурантов дела засекречены. Трамп пока не отреагировал на публикацию материалов.

Документ провисел в открытом доступе около полутора часов на сайте Минюста США, после чего был удален. Однако через некоторое время файл снова появился в открытом доступе. Никаких официальных подтверждений подлинности свидетельств в этих файлах нет.

В декабре 2025 года в документах, связанных с делом Эпштейна, уже обнаруживалось обвинение в адрес Трампа в изнасиловании. Тогда речь шла о некой 20-летней девушке.