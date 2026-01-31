Европе не защитить себя без Америки

Все чаще звучат заявления о том, что Европа не сможет защитить себя от серьезной угрозы без помощи США. В частности, об этом говорил и генсек НАТО Марк Рютте во время слушаний в Европарламенте на этой неделе. По его словам, Европе нужны США, и аналогично США нужны Североатлантическому альянсу.

Как пишет The Times, европейские военные эксперты сходятся во мнении, что оценка способности Европы вести войну без США - это не просто полезный мыслительный эксперимент, а необходимость. Они считают, что сейчас главная проблема заключается в том, что у европейских стран-членов НАТО есть очень много проблем, которые будет трудно решить в сжатые сроки.

Главные проблемы стран Европы

Маршал авиации в отставке и генеральный директор Академии обороны Великобритании Эдвард Стрингер рассказал журналистам, что в десяти основных категориях систем вооружений, таких как боевые танки или истребители, США имеют 33 основных варианта, а европейцы - 174, часто с собственными специфическими запасными частями, топливом или боеприпасами. Также вооруженные силы континента имеют 12 видов танков, 14 видов боевых самолетов и 16 видов боевых машин пехоты. Даже самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 немецкого производства имеют различия в зависимости от страны, которая их использует.

«Рютте задал действительно интересный вопрос, потому что можно просто подсчитать численность наших вооруженных сил. Но есть ли у вас секретный ингредиент, который связывает все это воедино? Если Америка уйдет, проблема будет не столько в том, что Европа не сможет накопить большое количество истребителей F-16, F-35, боевых танков Leclerc или мощных голландских фрегатов, сколько в том, как их объединить», - объяснил Стрингер.

Кроме того, эксперт добавил, что страны Европы испытывают острую нехватку базового оборудования: боеприпасов, зенитных ракетных комплексов, беспилотников, ракет дальнего действия. Он отметил, что даже то оборудование, которое выглядит впечатляюще «на бумаге», иногда находится в ужасном состоянии.

Стрингер напомнил, что два года назад во время миссии в Красном море по защите кораблей от хуситских боевиков немецкий фрегат «Гессен» едва не сбил американский беспилотник MQ-9, приняв его за вражескую систему. По его словам, дрон уцелел только потому, что система наведения обеих ракет, выпущенных военным кораблем, дала сбой.

«В некотором смысле, я думаю, что мы станем свидетелями исторического эксперимента. Если посмотреть на прошлые столетия, то нормальной ситуацией в Европе были войны и конфликты. Затем Вторая мировая война стала таким шоком, что США решили остаться в Европе, они основали Европу и, по крайней мере на первых порах, избавили Европу от дилеммы безопасности», - сказала в разговоре с журналистами глава берлинского офиса аналитического центра European Council on Foreign Relations Яна Пуглиерин.

Зависимость Европы от США

Отмечается, что многие проблемы вооруженных сил европейских стран можно решить, имея достаточно времени, денег и политической воли. Тем не менее есть четыре области, в которых недостатки особенно сложно устранить: космос, противовоздушная оборона, ядерное оружие и единство командования.

В издании напомнили, что современные вооруженные силы полагаются на спутники не только для разведки, наблюдения и рекогносцировки, но и для связи, навигации и систем наведения. Без них военным придется сражаться практически вслепую.

Кроме того, весной 2025 года в Европе получили представление о том, что их будет ждать без помощи США - когда Вашингтон внезапно отключил Украине доступ к данным американских спутников. В издании отметили, что тогда некоторые американские вооружения, включая реактивные системы залпового огня HIMARS и ракеты дальнего действия ATACMS, просто перестали работать.

В издании добавили, что у Европы есть свои спутники для разведки, наблюдения и рекогносцировки, но они редко пролетают над территорией России, и потому предоставляют только медленную и ограниченную картину передвижений войск. По оценкам аналитиков, более 80% отчетов со спутников, которыми обмениваются страны НАТО, поступают от американцев.