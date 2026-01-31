USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иран будет атаковать посольства США
Новость дня
Иран будет атаковать посольства США

Доказательств создания Ираном ядерного оружия нет

считают спецслужбы Запада
02:00 406

Западные разведывательные службы не зафиксировали признаков того, что Тегеран ведет работы по обогащению урана до оружейного уровня или предпринимает шаги для создания боеголовки. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с данными разведки.

«Разведывательные агентства Запада не обнаружили признаков того, что ведется обогащение высокого уровня для создания материала, пригодного для изготовления бомбы, или другие действия по производству реальной боеголовки. Обогащенный уран, захороненный на трех объектах, подвергшихся ударам в июне, остается на месте, видимо, нетронутым», - указано в публикации.

Согласно оценкам США, Иран не строил новых ядерных объектов, хотя активность была замечена на двух недостроенных площадках в Натанзе и Исфахане, пишет газета. По утверждениям израильских и американских спецслужб, военная операция 2025 года отбросила иранский проект на срок от шести месяцев до года, при этом центрифуги на объекте в Фордо до сих пор остаются в нерабочем состоянии.

Между тем официальные оценки Пентагона несколько расходятся с публичными заявлениями президента США Дональда Трампа. Если президент заявлял о полном уничтожении ядерного потенциала Ирана, то в стратегии национальной безопасности говорится лишь о его «значительном ослаблении». 

В ночь на 22 июня 2025 года Трамп сообщил, что США провели атаку на три иранских ядерных объекта - в Исфахане, Натанзе и Фордо. Для ударов американские военные применили малозаметные стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, оснащенные противобункерными бомбами GBU-57. Позже Трамп заявил, что ядерные объекты полностью уничтожены.

Суд не отпустил таможенников-контрабандистов домой
Суд не отпустил таможенников-контрабандистов домой
02:54 256
Трампа обвинили в изнасиловании девочки
Трампа обвинили в изнасиловании девочки сайт Минюста США; обновлено 03:35
03:35 2104
Иран будет атаковать посольства США
Иран будет атаковать посольства США обновлено 02:41
02:41 14924
Азербайджанцы – бесплатное пушечное мясо в Украине
Азербайджанцы – бесплатное пушечное мясо в Украине главное на этот час; все еще актуально
30 января 2026, 19:50 4685
Америка может ударить по Ирану в это воскресенье
Америка может ударить по Ирану в это воскресенье Drop Site News
01:13 1134
Зариф предупреждает: Если падет Иран...
Зариф предупреждает: Если падет Иран...
30 января 2026, 23:55 3435
Власти Ирана переводят деньги в банки по всему миру
Власти Ирана переводят деньги в банки по всему миру Заявление минфина сша
30 января 2026, 22:38 3325
Трамп видит хорошие шансы на сделку России и Украины
Трамп видит хорошие шансы на сделку России и Украины
30 января 2026, 22:23 943
У Зеленского «отсчет только начался». Кремль говорит обратное
У Зеленского «отсчет только начался». Кремль говорит обратное
30 января 2026, 22:05 2137
Хикмет Гаджиев: Обеспокоенность в Азербайджане, непредсказуемая ситуация
Хикмет Гаджиев: Обеспокоенность в Азербайджане, непредсказуемая ситуация
30 января 2026, 20:42 6118
Судьба Ирана предрешена. США будут бомбить в одиночку
Судьба Ирана предрешена. США будут бомбить в одиночку ситуацию вокруг Ирана разбираем с израильским востоковедом Михаилом Бородкиным; все еще актуально
30 января 2026, 19:13 4490

ЭТО ВАЖНО

Суд не отпустил таможенников-контрабандистов домой
Суд не отпустил таможенников-контрабандистов домой
02:54 256
Трампа обвинили в изнасиловании девочки
Трампа обвинили в изнасиловании девочки сайт Минюста США; обновлено 03:35
03:35 2104
Иран будет атаковать посольства США
Иран будет атаковать посольства США обновлено 02:41
02:41 14924
Азербайджанцы – бесплатное пушечное мясо в Украине
Азербайджанцы – бесплатное пушечное мясо в Украине главное на этот час; все еще актуально
30 января 2026, 19:50 4685
Америка может ударить по Ирану в это воскресенье
Америка может ударить по Ирану в это воскресенье Drop Site News
01:13 1134
Зариф предупреждает: Если падет Иран...
Зариф предупреждает: Если падет Иран...
30 января 2026, 23:55 3435
Власти Ирана переводят деньги в банки по всему миру
Власти Ирана переводят деньги в банки по всему миру Заявление минфина сша
30 января 2026, 22:38 3325
Трамп видит хорошие шансы на сделку России и Украины
Трамп видит хорошие шансы на сделку России и Украины
30 января 2026, 22:23 943
У Зеленского «отсчет только начался». Кремль говорит обратное
У Зеленского «отсчет только начался». Кремль говорит обратное
30 января 2026, 22:05 2137
Хикмет Гаджиев: Обеспокоенность в Азербайджане, непредсказуемая ситуация
Хикмет Гаджиев: Обеспокоенность в Азербайджане, непредсказуемая ситуация
30 января 2026, 20:42 6118
Судьба Ирана предрешена. США будут бомбить в одиночку
Судьба Ирана предрешена. США будут бомбить в одиночку ситуацию вокруг Ирана разбираем с израильским востоковедом Михаилом Бородкиным; все еще актуально
30 января 2026, 19:13 4490
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться