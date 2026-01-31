Доказательств создания Ираном ядерного оружия нет

Западные разведывательные службы не зафиксировали признаков того, что Тегеран ведет работы по обогащению урана до оружейного уровня или предпринимает шаги для создания боеголовки. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с данными разведки.

«Разведывательные агентства Запада не обнаружили признаков того, что ведется обогащение высокого уровня для создания материала, пригодного для изготовления бомбы, или другие действия по производству реальной боеголовки. Обогащенный уран, захороненный на трех объектах, подвергшихся ударам в июне, остается на месте, видимо, нетронутым», - указано в публикации.

Согласно оценкам США, Иран не строил новых ядерных объектов, хотя активность была замечена на двух недостроенных площадках в Натанзе и Исфахане, пишет газета. По утверждениям израильских и американских спецслужб, военная операция 2025 года отбросила иранский проект на срок от шести месяцев до года, при этом центрифуги на объекте в Фордо до сих пор остаются в нерабочем состоянии.

Между тем официальные оценки Пентагона несколько расходятся с публичными заявлениями президента США Дональда Трампа. Если президент заявлял о полном уничтожении ядерного потенциала Ирана, то в стратегии национальной безопасности говорится лишь о его «значительном ослаблении».

В ночь на 22 июня 2025 года Трамп сообщил, что США провели атаку на три иранских ядерных объекта - в Исфахане, Натанзе и Фордо. Для ударов американские военные применили малозаметные стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, оснащенные противобункерными бомбами GBU-57. Позже Трамп заявил, что ядерные объекты полностью уничтожены.