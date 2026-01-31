Суд не отпустил таможенников-контрабандистов домой

Как сообщает судебный репортер haqqin.az, под председательством судьи Камиля Алиева были уточнены анкетные данные обвиняемых. Перед судом предстали инспекторы Центра оформления Билясуварского таможенного управления Вюсал Гусейнов, Керим Керимов, Исмаил Мамедалиев, инструктор‑кинолог Объединения «Азертерминалкомплекс» Асиф Гаджимурадов, а также Этибар Хатамли и гражданин Ирана Джафар Резаян. Им вменяются контрабанда, получение крупной взятки и незаконный оборот наркотических средств.

Адвокаты обвиняемых ходатайствовали о замене меры пресечения с ареста на домашний арест.

Первым выступил адвокат Асифа Гаджимурадова, Кямандар Гусейнов. Он напомнил, что по тому же делу проходит гражданин Ирана Джафар Резаян, однако к нему применена мера пресечения, не связанная с арестом. По словам адвоката, это нарушает принцип равенства сторон. Он подчеркнул, что его подзащитный не уклонялся от следствия, и что у того на иждивении больные родители, и попросил изменить меру пресечения.

Адвокат Керима Керимова, Шаиг Мирзоев, заявил, что обвинение построено на домыслах. Он отметил, что в момент инкриминируемого эпизода его подзащитный находился в отпуске, тогда как лицо, признавшееся в передаче денег, находится под домашним арестом и вспомнил о якобы переданных средствах лишь спустя два месяца. Мирзоев добавил, что на стадии следствия обвиняемые находились под домашним арестом, а арест был избран уже в конце расследования. Он также поставил под сомнение полноту расследования, указав, что не установлены ни владелец товара стоимостью около полумиллиона, ни конечный получатель. По его словам, обвинение строится на показаниях одного человека — Джафара Резаяна, который сам находится под домашним арестом.

Другие адвокаты поддержали ходатайства о смягчении меры пресечения.

Гособвинитель Фариз Рзаев попросил отклонить их и передать дело в судебное разбирательство. Суд отказал в удовлетворении ходатайств. Заседание по существу назначено на 13 февраля.

По данным следствия, инспекторы Вюсал Гусейнов, Керим Керимов, Исмаил Мамедалиев и инструктор‑кинолог Асиф Гаджимурадов, действуя в сговоре с Этибаром Хатамли и гражданином Ирана Джафаром Резаяном, злоупотребили служебным положением для беспрепятственного провоза через таможню лекарственных препаратов с сильнодействующими и психотропными веществами, а также немаркированных табачных изделий. Контрабанда перевозилась в багажном отсеке пассажирского автобуса. Общая стоимость груза составила 410 тысяч манатов.

Суд избрал меру пресечения в виде ареста для Вюсала Гусейнова, Исмаила Мамедалиева, Керима Керимова, Асифа Гаджимурадова и Этибара Хатамли. В отношении Джафара Резаяна применена иная мера пресечения.