USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иран будет атаковать посольства США
Новость дня
Иран будет атаковать посольства США

Военные поставки для Израиля

03:12 152

Госдепартамент США одобрил потенциальные военные поставки Израилю на сумму более $6,5 млрд по трем контрактам, сообщает Reuters со ссылкой на Пентагон.

Один из контрактов предусматривает продажу легких тактических машин JLTV и оборудования к ним на сумму $1,98 млрд. Второй контракт подразумевает продажу вертолетов AH-64E Apache на сумму $3,8 млрд. Третий военный контракт был заключен на сумму $740 млн.

Главным подрядчиком по первой сделке является AM General LLC, а Boeing и Lockheed Martin выступают подрядчиками по поставке вертолетов Apache.

Суд не отпустил таможенников-контрабандистов домой
Суд не отпустил таможенников-контрабандистов домой
02:54 257
Трампа обвинили в изнасиловании девочки
Трампа обвинили в изнасиловании девочки сайт Минюста США; обновлено 03:35
03:35 2109
Иран будет атаковать посольства США
Иран будет атаковать посольства США обновлено 02:41
02:41 14928
Азербайджанцы – бесплатное пушечное мясо в Украине
Азербайджанцы – бесплатное пушечное мясо в Украине главное на этот час; все еще актуально
30 января 2026, 19:50 4686
Америка может ударить по Ирану в это воскресенье
Америка может ударить по Ирану в это воскресенье Drop Site News
01:13 1134
Зариф предупреждает: Если падет Иран...
Зариф предупреждает: Если падет Иран...
30 января 2026, 23:55 3436
Власти Ирана переводят деньги в банки по всему миру
Власти Ирана переводят деньги в банки по всему миру Заявление минфина сша
30 января 2026, 22:38 3325
Трамп видит хорошие шансы на сделку России и Украины
Трамп видит хорошие шансы на сделку России и Украины
30 января 2026, 22:23 943
У Зеленского «отсчет только начался». Кремль говорит обратное
У Зеленского «отсчет только начался». Кремль говорит обратное
30 января 2026, 22:05 2137
Хикмет Гаджиев: Обеспокоенность в Азербайджане, непредсказуемая ситуация
Хикмет Гаджиев: Обеспокоенность в Азербайджане, непредсказуемая ситуация
30 января 2026, 20:42 6119
Судьба Ирана предрешена. США будут бомбить в одиночку
Судьба Ирана предрешена. США будут бомбить в одиночку ситуацию вокруг Ирана разбираем с израильским востоковедом Михаилом Бородкиным; все еще актуально
30 января 2026, 19:13 4490

ЭТО ВАЖНО

Суд не отпустил таможенников-контрабандистов домой
Суд не отпустил таможенников-контрабандистов домой
02:54 257
Трампа обвинили в изнасиловании девочки
Трампа обвинили в изнасиловании девочки сайт Минюста США; обновлено 03:35
03:35 2109
Иран будет атаковать посольства США
Иран будет атаковать посольства США обновлено 02:41
02:41 14928
Азербайджанцы – бесплатное пушечное мясо в Украине
Азербайджанцы – бесплатное пушечное мясо в Украине главное на этот час; все еще актуально
30 января 2026, 19:50 4686
Америка может ударить по Ирану в это воскресенье
Америка может ударить по Ирану в это воскресенье Drop Site News
01:13 1134
Зариф предупреждает: Если падет Иран...
Зариф предупреждает: Если падет Иран...
30 января 2026, 23:55 3436
Власти Ирана переводят деньги в банки по всему миру
Власти Ирана переводят деньги в банки по всему миру Заявление минфина сша
30 января 2026, 22:38 3325
Трамп видит хорошие шансы на сделку России и Украины
Трамп видит хорошие шансы на сделку России и Украины
30 января 2026, 22:23 943
У Зеленского «отсчет только начался». Кремль говорит обратное
У Зеленского «отсчет только начался». Кремль говорит обратное
30 января 2026, 22:05 2137
Хикмет Гаджиев: Обеспокоенность в Азербайджане, непредсказуемая ситуация
Хикмет Гаджиев: Обеспокоенность в Азербайджане, непредсказуемая ситуация
30 января 2026, 20:42 6119
Судьба Ирана предрешена. США будут бомбить в одиночку
Судьба Ирана предрешена. США будут бомбить в одиночку ситуацию вокруг Ирана разбираем с израильским востоковедом Михаилом Бородкиным; все еще актуально
30 января 2026, 19:13 4490
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться