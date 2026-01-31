Военные поставки для Израиля

Госдепартамент США одобрил потенциальные военные поставки Израилю на сумму более $6,5 млрд по трем контрактам, сообщает Reuters со ссылкой на Пентагон.

Один из контрактов предусматривает продажу легких тактических машин JLTV и оборудования к ним на сумму $1,98 млрд. Второй контракт подразумевает продажу вертолетов AH-64E Apache на сумму $3,8 млрд. Третий военный контракт был заключен на сумму $740 млн.

Главным подрядчиком по первой сделке является AM General LLC, а Boeing и Lockheed Martin выступают подрядчиками по поставке вертолетов Apache.