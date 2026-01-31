USD 1.7000
Иран будет атаковать посольства США
Иран будет атаковать посольства США

И Великобритания делает разворот: бухгалтерия превыше прав человека

Ирина Вишнякова, автор haqqin.az
04:30 293

Первый день визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Пекин ясно обозначил поворот: Лондон отказывается от иллюзий «моральной дистанции» и возвращается к холодному реализму большой торговли.

После нескольких лет балансирования между громкими заявлениями о правах человека и фактической зависимостью от китайского рынка британский лидер сделал выбор в пользу прагматики - и сделал его демонстративно, почти театрально. Футбольный мяч с автографами игроков английской Премьер-лиги, врученный Си Цзиньпину в золоченых интерьерах Большого зала народных собраний, стал не сувениром, а символом новой дипломатии: меньше нравоучений, больше сделок.

Британия вынуждена диверсифицировать риски, а значит - искать собственную игру. Китай в этой логике не партнер по ценностям, а партнер по расчету

От разговоров о футболе стороны быстро перешли к главному - цифрам. Уже в первый день зафиксированы договоренности о безвизовом въезде для британцев сроком до 30 дней и инвестиционный пакет примерно на 10 миллиардов фунтов стерлингов. Для кабинета Стармера, который отчаянно ищет точки экономического роста, это не декоративные меморандумы, а прямые дивиденды. Китай остается третьим торговым партнером Великобритании, обеспечивает сотни тысяч рабочих мест и открывает доступ к рынку в 1,4 миллиарда потребителей. В Лондоне такие аргументы звучат убедительнее любых моральных деклараций.

Международный фон только подталкивает к сближению. После возвращения Дональда Трампа в Белый дом и дрейфа США к более изоляционистской линии, прежняя формула «опора на Вашингтон» перестала быть гарантией. Трансатлантическая страховка больше не является гарантией по умолчанию. Британия вынуждена диверсифицировать риски, а значит - искать собственную игру. Китай в этой логике не партнер по ценностям, а партнер по расчету.

Отсюда и осторожная формула Стармера - «между золотым веком и ледниковым периодом». Не эйфория 2015 года и не конфронтация последних лет, а управляемое сближение, где экономика выносится на первый план, а острые темы переводятся в вежливый, почти академический диалог. Вопросы уйгуров, судьбы Джимми Лая и санкций против британских парламентариев были упомянуты аккуратно, без нажима - ровно настолько, чтобы сохранить лицо, но не сорвать переговоры. В сухом остатке дипломатический смысл прост: этика не должна мешать контрактам.

Современная дипломатия начинается с символов, а заканчивается бухгалтерией. В XXI веке принципы уступают место расчету

Пекин, со своей стороны, действует привычно - через долгую экономическую привязку. Китай не требует немедленных уступок, он создает зависимость. Инвестиции AstraZeneca в размере 100 миллиардов юаней до 2030 года, расширение деловых проектов, упрощение визового режима постепенно встраивают британский бизнес в китайскую экосистему. Чем глубже эта интеграция, тем дороже для Лондона будет любой политический разворот. Это проверенная стратегия - сначала рынок, потом - влияние.

Фактически Стармер пытается вернуть Великобритании статус самостоятельного игрока, а не статиста в американо-китайском противостоянии. Лондон сигнализирует: мы будем балансировать, торговаться, лавировать. Но этот курс рискован. Слишком тесные объятия с Пекином вызовут раздражение в Вашингтоне, а чрезмерная жесткость - закроет двери китайского рынка. Поэтому ставка делается на гибкость и постоянный торг.

Экономические плюсы очевидны: инвестиции, новые контракты, доступ к крупнейшему рынку, оживление фармацевтики, финансов и сервисов. Но и цена растет. Китай остается государством жесткого технологического контроля и агрессивной промышленной политики. Чем шире открываются двери, тем острее встает вопрос безопасности - от телекоммуникаций до критической инфраструктуры. Взаимозависимость легко превращается в рычаг давления.

Именно поэтому футбольный мяч в руках Си Цзиньпина - метафора не только дружелюбия, но и эпохи. Современная дипломатия начинается с символов, а заканчивается бухгалтерией. В XXI веке принципы уступают место расчету.

Если этот курс закрепится, поездка Стармера может войти в историю как точка разворота -момент, когда Лондон окончательно выбрал прагматизм вместо иллюзий. И тогда Китай для Британии станет не проблемой, которую нужно сдерживать, а рынком, без которого уже невозможно дышать.

