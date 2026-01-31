И Великобритания делает разворот: бухгалтерия превыше прав человека

Первый день визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Пекин ясно обозначил поворот: Лондон отказывается от иллюзий «моральной дистанции» и возвращается к холодному реализму большой торговли. После нескольких лет балансирования между громкими заявлениями о правах человека и фактической зависимостью от китайского рынка британский лидер сделал выбор в пользу прагматики - и сделал его демонстративно, почти театрально. Футбольный мяч с автографами игроков английской Премьер-лиги, врученный Си Цзиньпину в золоченых интерьерах Большого зала народных собраний, стал не сувениром, а символом новой дипломатии: меньше нравоучений, больше сделок.

От разговоров о футболе стороны быстро перешли к главному - цифрам. Уже в первый день зафиксированы договоренности о безвизовом въезде для британцев сроком до 30 дней и инвестиционный пакет примерно на 10 миллиардов фунтов стерлингов. Для кабинета Стармера, который отчаянно ищет точки экономического роста, это не декоративные меморандумы, а прямые дивиденды. Китай остается третьим торговым партнером Великобритании, обеспечивает сотни тысяч рабочих мест и открывает доступ к рынку в 1,4 миллиарда потребителей. В Лондоне такие аргументы звучат убедительнее любых моральных деклараций. Международный фон только подталкивает к сближению. После возвращения Дональда Трампа в Белый дом и дрейфа США к более изоляционистской линии, прежняя формула «опора на Вашингтон» перестала быть гарантией. Трансатлантическая страховка больше не является гарантией по умолчанию. Британия вынуждена диверсифицировать риски, а значит - искать собственную игру. Китай в этой логике не партнер по ценностям, а партнер по расчету. Отсюда и осторожная формула Стармера - «между золотым веком и ледниковым периодом». Не эйфория 2015 года и не конфронтация последних лет, а управляемое сближение, где экономика выносится на первый план, а острые темы переводятся в вежливый, почти академический диалог. Вопросы уйгуров, судьбы Джимми Лая и санкций против британских парламентариев были упомянуты аккуратно, без нажима - ровно настолько, чтобы сохранить лицо, но не сорвать переговоры. В сухом остатке дипломатический смысл прост: этика не должна мешать контрактам.