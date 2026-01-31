В США будут арестовывать, как в России

Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE) расширила полномочия своих агентов по задержанию людей в отсутствие ордера на арест. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT), в распоряжении которой оказался внутренний документ ведомства.

Издание указывает, что нововведение расширяет полномочия федеральных агентов - вместо точечных задержаний, при которых агенты получали ордер на арест конкретного человека, сотрудники ICE смогут при проведении рейдов сразу проводить задержания, если у них возникнет подозрение, что человек находится в стране нелегально и может скрыться, пока на его арест будет готовиться ордер.