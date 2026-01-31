USD 1.7000
Иран будет атаковать посольства США
Иран будет атаковать посольства США

В США будут арестовывать, как в России

05:08

Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE) расширила полномочия своих агентов по задержанию людей в отсутствие ордера на арест. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT), в распоряжении которой оказался внутренний документ ведомства.

Издание указывает, что нововведение расширяет полномочия федеральных агентов - вместо точечных задержаний, при которых агенты получали ордер на арест конкретного человека, сотрудники ICE смогут при проведении рейдов сразу проводить задержания, если у них возникнет подозрение, что человек находится в стране нелегально и может скрыться, пока на его арест будет готовиться ордер.

Ранее такие действия были возможны, если агент иммиграционной службы полагал, что подозреваемый в нарушении миграционного законодательства в будущем может уклониться от разбирательств, например не явиться на слушания по его делу, пишет The New York Times. Исполняющий обязанности директора ICE Тодд Лайонс счел такой подход "необоснованным" и "неверным", отмечает газета. Теперь ордер не потребуется, если сотрудник ICE решит, что на момент его выдачи человека "не удастся найти на том же месте, где его обнаружили, или на другом конкретном месте".

По мнению опрошенных The New York Times экспертов, такая трактовка сделает выдачу ордера, по сути, бессмысленной и позволит федеральным агентам задерживать практически любого, кого они захотят.

На Кубу идет ураган под названием «Трамп»
На Кубу идет ураган под названием «Трамп»
05:23
В США будут арестовывать, как в России
В США будут арестовывать, как в России
05:08
Как выжить: без света, без нефти, без выхода?
Как выжить: без света, без нефти, без выхода?
04:43
В США начались аресты журналистов: знаменитый Дон Лемон, известная Джорджия Форт…
В США начались аресты журналистов: знаменитый Дон Лемон, известная Джорджия Форт…
03:42
Курдских боевиков перебрасывают в Сирию. Чем отвечает Анкара?
Курдских боевиков перебрасывают в Сирию. Чем отвечает Анкара?
30 января 2026, 20:22
Дело Эпштейна: Билл Гейтс подхватил венерическое заболевание на вилле у финансиста?
Дело Эпштейна: Билл Гейтс подхватил венерическое заболевание на вилле у финансиста?
03:05
Суд не отпустил таможенников-контрабандистов домой
Суд не отпустил таможенников-контрабандистов домой
02:54
Сайт Минюста США: Трампа обвинили в изнасиловании девочки
Сайт Минюста США: Трампа обвинили в изнасиловании девочки
03:35
Иран будет атаковать посольства США
Иран будет атаковать посольства США
02:41
Азербайджанцы – бесплатное пушечное мясо в Украине
Азербайджанцы – бесплатное пушечное мясо в Украине
30 января 2026, 19:50
Америка может ударить по Ирану в это воскресенье
Америка может ударить по Ирану в это воскресенье
01:13

