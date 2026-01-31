USD 1.7000
Иран будет атаковать посольства США
Новость дня
Иран будет атаковать посольства США

Саудиты тайно предупредили США: Иран станет еще сильнее

10:10 624

Министр обороны Саудовской Аравии Халед бен Сальман Аль Сауд считает, что отказ США от возможного удара по Ирану укрепит руководство в Тегеране.

Как сообщает портал Axios со ссылкой на источники, такую позицию саудовский министр изложил во время закрытого брифинга в Вашингтоне с участием глав местных аналитических центров.

За день до этого, отмечает Axios, он провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио, военным министром Питом Хегсетом, спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Дэном Кейном.

Глава Минобороны Саудовской Аравии, пишет портал, утверждал, что на данном этапе, если это (удар по Ирану) не состоится, это лишь укрепит иранское руководство.

По сведениям Axios, саудовский министр выразил мнение о том, что администрации президента США Дональда Трампа придется принять меры военного характера, постаравшись при этом избежать эскалации. Axios подчеркивает, что подобные высказывания расходятся с официальной позицией Эр-Рияда.

ЭТО ВАЖНО

