Всеобщая амнистия

«Я хочу объявить о решении продвигать закон о всеобщей амнистии, который будет охватывать весь период политического насилия с 1999 года по настоящее время», - заявила Родригес на торжественном акте открытия судебной деятельности 2026 года в Верховном суде Венесуэлы.

Уполномоченный президент поручила комиссии по судебной реформе и программе демократического сосуществования и мира в ближайшее время представить закон о всеобщей амнистии на рассмотрение Национальной ассамблеи (парламент). Она обратилась к законодателям с призывом «к максимальному сотрудничеству, чтобы закон помог залечить раны, нанесенные политическим противостоянием, насилием и экстремизмом, и восстановить в стране справедливость».

Родригес отметила, что закон о всеобщей амнистии обсуждался с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. С трибуны Верховного суда она призвала «не прибегать к мести, насилию, реваншу и относиться друг к другу с уважением»

Уполномоченный президент сообщила также о решении закрыть тюремный центр Эликоиде в Каракасе и преобразовать его в социальный, спортивный, культурный и торговый центр для семей сотрудников полиции и жителей близлежащего района.