USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иран будет атаковать посольства США
Новость дня
Иран будет атаковать посольства США

Всеобщая амнистия

10:28 211

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес объявила о решении провести всеобщую амнистию политических заключенных, сообщает телеканал Venezolana de Televisión.

«Я хочу объявить о решении продвигать закон о всеобщей амнистии, который будет охватывать весь период политического насилия с 1999 года по настоящее время», - заявила Родригес на торжественном акте открытия судебной деятельности 2026 года в Верховном суде Венесуэлы.

Уполномоченный президент поручила комиссии по судебной реформе и программе демократического сосуществования и мира в ближайшее время представить закон о всеобщей амнистии на рассмотрение Национальной ассамблеи (парламент). Она обратилась к законодателям с призывом «к максимальному сотрудничеству, чтобы закон помог залечить раны, нанесенные политическим противостоянием, насилием и экстремизмом, и восстановить в стране справедливость».

Родригес отметила, что закон о всеобщей амнистии обсуждался с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. С трибуны Верховного суда она призвала «не прибегать к мести, насилию, реваншу и относиться друг к другу с уважением»

Уполномоченный президент сообщила также о решении закрыть тюремный центр Эликоиде в Каракасе и преобразовать его в социальный, спортивный, культурный и торговый центр для семей сотрудников полиции и жителей близлежащего района.

Саудиты тайно предупредили США: Иран станет еще сильнее
Саудиты тайно предупредили США: Иран станет еще сильнее
10:10 628
На Кубу идет ураган под названием «Трамп»
На Кубу идет ураган под названием «Трамп» продолжение горячей темы
05:23 2431
В США будут арестовывать, как в России
В США будут арестовывать, как в России
05:08 3216
Как выжить: без света, без нефти, без выхода?
Как выжить: без света, без нефти, без выхода? горячая тема
04:43 2728
В США начались аресты журналистов: знаменитый Дон Лемон, известная Джорджия Форт…
В США начались аресты журналистов: знаменитый Дон Лемон, известная Джорджия Форт… очевидное - невероятное
03:42 3503
Курдских боевиков перебрасывают в Сирию. Чем отвечает Анкара?
Курдских боевиков перебрасывают в Сирию. Чем отвечает Анкара? наша корреспонденция
30 января 2026, 20:22 3540
Дело Эпштейна: Билл Гейтс подхватил венерическое заболевание на вилле у финансиста?
Дело Эпштейна: Билл Гейтс подхватил венерическое заболевание на вилле у финансиста? обновлено 03:05
03:05 4585
Суд не отпустил таможенников-контрабандистов домой
Суд не отпустил таможенников-контрабандистов домой
02:54 2034
Сайт Минюста США: Трампа обвинили в изнасиловании девочки
Сайт Минюста США: Трампа обвинили в изнасиловании девочки обновлено 03:35
03:35 6634
Иран будет атаковать посольства США
Иран будет атаковать посольства США обновлено 02:41
02:41 18517
Азербайджанцы – бесплатное пушечное мясо в Украине
Азербайджанцы – бесплатное пушечное мясо в Украине главное на этот час; все еще актуально
30 января 2026, 19:50 6343

ЭТО ВАЖНО

Саудиты тайно предупредили США: Иран станет еще сильнее
Саудиты тайно предупредили США: Иран станет еще сильнее
10:10 628
На Кубу идет ураган под названием «Трамп»
На Кубу идет ураган под названием «Трамп» продолжение горячей темы
05:23 2431
В США будут арестовывать, как в России
В США будут арестовывать, как в России
05:08 3216
Как выжить: без света, без нефти, без выхода?
Как выжить: без света, без нефти, без выхода? горячая тема
04:43 2728
В США начались аресты журналистов: знаменитый Дон Лемон, известная Джорджия Форт…
В США начались аресты журналистов: знаменитый Дон Лемон, известная Джорджия Форт… очевидное - невероятное
03:42 3503
Курдских боевиков перебрасывают в Сирию. Чем отвечает Анкара?
Курдских боевиков перебрасывают в Сирию. Чем отвечает Анкара? наша корреспонденция
30 января 2026, 20:22 3540
Дело Эпштейна: Билл Гейтс подхватил венерическое заболевание на вилле у финансиста?
Дело Эпштейна: Билл Гейтс подхватил венерическое заболевание на вилле у финансиста? обновлено 03:05
03:05 4585
Суд не отпустил таможенников-контрабандистов домой
Суд не отпустил таможенников-контрабандистов домой
02:54 2034
Сайт Минюста США: Трампа обвинили в изнасиловании девочки
Сайт Минюста США: Трампа обвинили в изнасиловании девочки обновлено 03:35
03:35 6634
Иран будет атаковать посольства США
Иран будет атаковать посольства США обновлено 02:41
02:41 18517
Азербайджанцы – бесплатное пушечное мясо в Украине
Азербайджанцы – бесплатное пушечное мясо в Украине главное на этот час; все еще актуально
30 января 2026, 19:50 6343
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться