Иран будет атаковать посольства США
США отреагировали на учения Ирана c Китаем и Россией

США отреагировали на учения Ирана c Китаем и Россией

Центральное командование армии США (CENTCOM) выступило с предупреждением Ирану накануне двухдневных военных учений с боевыми стрельбами, которые Корпус стражей исламской революции планирует провести в Ормузском проливе. Маневры должны начаться 1 февраля и, по сообщениям СМИ, пройдут при участии России и Китая.

В заявлении CENTCOM подчеркивается, что Соединенные Штаты не допустят небезопасных действий на одном из ключевых мировых морских маршрутов. Американское командование призвало иранские силы провести учения «безопасно и профессионально», не создавая угроз свободе международного судоходства. В заявлении отмечается, что Ормузский пролив является международным морским путем, через который ежедневно проходят около 100 коммерческих судов со всего мира.

«США признают право Ирана действовать профессионально в международном воздушном и морском пространстве. Любое небезопасное или непрофессиональное поведение вблизи сил США, региональных партнеров или коммерческих судов повышает риск столкновений, эскалации и подрыва стабильности», - сказано в сообщении CENTCOM в соцсети Х.

Командование подчеркнуло, что обеспечит безопасность американских военнослужащих, кораблей и авиации в регионе.

