USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иран будет атаковать посольства США
Новость дня
Иран будет атаковать посольства США

Президент Ирана призвал прислушаться к протестующим

обновлено 11:56
11:56 2303

Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал силовые структуры пересмотреть свои действия в отношении граждан, чтобы не давать поводов внешним силам для вмешательства.

«Недавний опыт показал, что заклятые враги, включая сионистский режим и его западных покровителей, постоянно пытаются провоцировать, сеять раздор и раскалывать Иран. Они, используя социальные требования, пытались превратить протесты в гражданскую войну», - сказал Пезешкиан.

Президент подчеркнул, что власти Ирана должны прислушиваться к мирным протестующим и решать их реальные проблемы.

«Мы обязаны пересмотреть наше поведение и действия по отношению к народу, чтобы лишить поводов недоброжелателей, стремящихся превратить протесты в разжигание ненависти», - добавил он.

*** 10:45 

Иран «не позволит США навязывать ему свою волю» и «не согласится с диктатом», заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи на пресс-конференции в Стамбуле по итогам встречи со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.

«Мы ни в коем случае не готовы согласиться с диктатом и навязыванием (США Ирану своей воли)», - сказал министр.

Аракчи подчеркнул, что Тегеран готов к переговорам, если те будут вестись «на равных позициях, на взаимовыгодных условиях и при взаимном уважении».

Накануне министр намекнул на желание Тегерана начать переговоры с США на фоне сообщений о возможной подготовке удара по Ирану.

«Иран готов возобновить переговоры с США по вопросу урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы», - сказал Аракчи.

Глава МИД Ирана также обвинил Европу в «неблагодарности», заявив, что иранский КСИР «спас» Европу от ИГИЛ: «Если бы не Корпус стражей исламской революции, они не смогли бы бороться с ИГИЛ и другими террористическими группами, и сегодня они бы сражались с ИГИЛ на улицах Европы».

Россия заявила о захвате Терноватого. Украинцы отреагировали
Россия заявила о захвате Терноватого. Украинцы отреагировали
12:39 213
Массовые протесты в США: закрыты школы и предприятия
Массовые протесты в США: закрыты школы и предприятия видео
12:17 632
Азербайджан и ОАЭ «нейтрализуют противника»
Азербайджан и ОАЭ «нейтрализуют противника» видео
11:25 1280
И Великобритания делает разворот: бухгалтерия превыше прав человека
И Великобритания делает разворот: бухгалтерия превыше прав человека наш комментарий
04:30 4052
Президент Ирана призвал прислушаться к протестующим
Президент Ирана призвал прислушаться к протестующим обновлено 11:56
11:56 2304
США отреагировали на учения Ирана c Китаем и Россией
США отреагировали на учения Ирана c Китаем и Россией
10:39 2169
Удар по КСИР или захват Хаменеи?
Удар по КСИР или захват Хаменеи? обновлено 11:08
11:08 3671
На Кубу идет ураган под названием «Трамп»
На Кубу идет ураган под названием «Трамп» продолжение горячей темы
05:23 3152
В США будут арестовывать, как в России
В США будут арестовывать, как в России
05:08 4216
Как выжить: без света, без нефти, без выхода?
Как выжить: без света, без нефти, без выхода? горячая тема
04:43 3551
В США начались аресты журналистов: знаменитый Дон Лемон, известная Джорджия Форт…
В США начались аресты журналистов: знаменитый Дон Лемон, известная Джорджия Форт… очевидное - невероятное
03:42 4410

ЭТО ВАЖНО

Россия заявила о захвате Терноватого. Украинцы отреагировали
Россия заявила о захвате Терноватого. Украинцы отреагировали
12:39 213
Массовые протесты в США: закрыты школы и предприятия
Массовые протесты в США: закрыты школы и предприятия видео
12:17 632
Азербайджан и ОАЭ «нейтрализуют противника»
Азербайджан и ОАЭ «нейтрализуют противника» видео
11:25 1280
И Великобритания делает разворот: бухгалтерия превыше прав человека
И Великобритания делает разворот: бухгалтерия превыше прав человека наш комментарий
04:30 4052
Президент Ирана призвал прислушаться к протестующим
Президент Ирана призвал прислушаться к протестующим обновлено 11:56
11:56 2304
США отреагировали на учения Ирана c Китаем и Россией
США отреагировали на учения Ирана c Китаем и Россией
10:39 2169
Удар по КСИР или захват Хаменеи?
Удар по КСИР или захват Хаменеи? обновлено 11:08
11:08 3671
На Кубу идет ураган под названием «Трамп»
На Кубу идет ураган под названием «Трамп» продолжение горячей темы
05:23 3152
В США будут арестовывать, как в России
В США будут арестовывать, как в России
05:08 4216
Как выжить: без света, без нефти, без выхода?
Как выжить: без света, без нефти, без выхода? горячая тема
04:43 3551
В США начались аресты журналистов: знаменитый Дон Лемон, известная Джорджия Форт…
В США начались аресты журналистов: знаменитый Дон Лемон, известная Джорджия Форт… очевидное - невероятное
03:42 4410
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться