Президент Ирана призвал прислушаться к протестующим

Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал силовые структуры пересмотреть свои действия в отношении граждан, чтобы не давать поводов внешним силам для вмешательства.
«Недавний опыт показал, что заклятые враги, включая сионистский режим и его западных покровителей, постоянно пытаются провоцировать, сеять раздор и раскалывать Иран. Они, используя социальные требования, пытались превратить протесты в гражданскую войну», - сказал Пезешкиан.
Президент подчеркнул, что власти Ирана должны прислушиваться к мирным протестующим и решать их реальные проблемы.
«Мы обязаны пересмотреть наше поведение и действия по отношению к народу, чтобы лишить поводов недоброжелателей, стремящихся превратить протесты в разжигание ненависти», - добавил он.
Иран «не позволит США навязывать ему свою волю» и «не согласится с диктатом», заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи на пресс-конференции в Стамбуле по итогам встречи со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.
«Мы ни в коем случае не готовы согласиться с диктатом и навязыванием (США Ирану своей воли)», - сказал министр.
Аракчи подчеркнул, что Тегеран готов к переговорам, если те будут вестись «на равных позициях, на взаимовыгодных условиях и при взаимном уважении».
Накануне министр намекнул на желание Тегерана начать переговоры с США на фоне сообщений о возможной подготовке удара по Ирану.
«Иран готов возобновить переговоры с США по вопросу урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы», - сказал Аракчи.
Глава МИД Ирана также обвинил Европу в «неблагодарности», заявив, что иранский КСИР «спас» Европу от ИГИЛ: «Если бы не Корпус стражей исламской революции, они не смогли бы бороться с ИГИЛ и другими террористическими группами, и сегодня они бы сражались с ИГИЛ на улицах Европы».