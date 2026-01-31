Президент Ирана призвал прислушаться к протестующим

Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал силовые структуры пересмотреть свои действия в отношении граждан, чтобы не давать поводов внешним силам для вмешательства.

«Недавний опыт показал, что заклятые враги, включая сионистский режим и его западных покровителей, постоянно пытаются провоцировать, сеять раздор и раскалывать Иран. Они, используя социальные требования, пытались превратить протесты в гражданскую войну», - сказал Пезешкиан. Президент подчеркнул, что власти Ирана должны прислушиваться к мирным протестующим и решать их реальные проблемы. «Мы обязаны пересмотреть наше поведение и действия по отношению к народу, чтобы лишить поводов недоброжелателей, стремящихся превратить протесты в разжигание ненависти», - добавил он.

*** 10:45 Иран «не позволит США навязывать ему свою волю» и «не согласится с диктатом», заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи на пресс-конференции в Стамбуле по итогам встречи со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.