Курды будут сами охранять свои города

Правительственные войска Сирии не будут входить в курдские города и деревни, их охрану продолжат обеспечивать местные силы безопасности, заявил командующий «Сирийскими демократическими силами» (SDF) Мазлум Абди.

По его словам, в настоящий момент ведется работа по интеграции этих сил в состав Министерства внутренних дел Сирии. Сотрудники автономной администрации и госучреждений в курдских районах сохранят свои должности.

Командующий SDF отметил, что всеобъемлющее соглашение между сторонами вступит в силу 2 февраля. Согласно договоренностям, силы SDF и сирийской армии отойдут от линий соприкосновения в Айн-аль-Арабе и Хасеке.

«Я не займу никакой государственной должности. Я останусь со своим народом и буду работать над формированием политической платформы для курдов в Сирии», - цитирует Абди Television Syria.