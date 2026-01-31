USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Иран будет атаковать посольства США
Иран будет атаковать посольства США

Курды будут сами охранять свои города

10:54 1040

Правительственные войска Сирии не будут входить в курдские города и деревни, их охрану продолжат обеспечивать местные силы безопасности, заявил командующий «Сирийскими демократическими силами» (SDF) Мазлум Абди.

По его словам, в настоящий момент ведется работа по интеграции этих сил в состав Министерства внутренних дел Сирии. Сотрудники автономной администрации и госучреждений в курдских районах сохранят свои должности.

Командующий SDF отметил, что всеобъемлющее соглашение между сторонами вступит в силу 2 февраля. Согласно договоренностям, силы SDF и сирийской армии отойдут от линий соприкосновения в Айн-аль-Арабе и Хасеке.

«Я не займу никакой государственной должности. Я останусь со своим народом и буду работать над формированием политической платформы для курдов в Сирии», - цитирует Абди Television Syria.

Россия заявила о захвате Терноватого. Украинцы отреагировали
Россия заявила о захвате Терноватого. Украинцы отреагировали
12:39 216
Массовые протесты в США: закрыты школы и предприятия
Массовые протесты в США: закрыты школы и предприятия видео
12:17 636
Азербайджан и ОАЭ «нейтрализуют противника»
Азербайджан и ОАЭ «нейтрализуют противника» видео
11:25 1280
И Великобритания делает разворот: бухгалтерия превыше прав человека
И Великобритания делает разворот: бухгалтерия превыше прав человека наш комментарий
04:30 4053
Президент Ирана призвал прислушаться к протестующим
Президент Ирана призвал прислушаться к протестующим обновлено 11:56
11:56 2305
США отреагировали на учения Ирана c Китаем и Россией
США отреагировали на учения Ирана c Китаем и Россией
10:39 2169
Удар по КСИР или захват Хаменеи?
Удар по КСИР или захват Хаменеи? обновлено 11:08
11:08 3673
На Кубу идет ураган под названием «Трамп»
На Кубу идет ураган под названием «Трамп» продолжение горячей темы
05:23 3152
В США будут арестовывать, как в России
В США будут арестовывать, как в России
05:08 4216
Как выжить: без света, без нефти, без выхода?
Как выжить: без света, без нефти, без выхода? горячая тема
04:43 3552
В США начались аресты журналистов: знаменитый Дон Лемон, известная Джорджия Форт…
В США начались аресты журналистов: знаменитый Дон Лемон, известная Джорджия Форт… очевидное - невероятное
03:42 4412

