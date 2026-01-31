Азербайджан и ОАЭ «нейтрализуют противника»

Военнослужащие Азербайджана и ОАЭ в рамках совместных оперативно-тактических учений «Щит мира – 2026», который пройдут 2-3 февраля, отработают действия в условиях населенного пункта, горной местности и морской среды.

Как сообщили в Минобороны Азербайджана, в соответствии с планом учений будут выполнены следующие задачи: выявление и нейтрализация незаконных вооруженных формирований, действующих в горной местности, восстановление контроля над захваченным судном, нейтрализация террористических элементов и освобождение заложников, эвакуация раненых, предотвращение беспорядков и диверсионных действий, создающих угрозу общественной безопасности в населенном пункте, проведение противопожарных мероприятий.