USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иран будет атаковать посольства США
Новость дня
Иран будет атаковать посольства США

Азербайджан и ОАЭ «нейтрализуют противника»

видео
11:25 1281

Военнослужащие Азербайджана и ОАЭ в рамках совместных оперативно-тактических учений «Щит мира – 2026», который пройдут 2-3 февраля, отработают действия в условиях населенного пункта, горной местности и морской среды.

Как сообщили в Минобороны Азербайджана, в соответствии с планом учений будут выполнены следующие задачи: выявление и нейтрализация незаконных вооруженных формирований, действующих в горной местности, восстановление контроля над захваченным судном, нейтрализация террористических элементов и освобождение заложников, эвакуация раненых, предотвращение беспорядков и диверсионных действий, создающих угрозу общественной безопасности в населенном пункте, проведение противопожарных мероприятий.

Россия заявила о захвате Терноватого. Украинцы отреагировали
Россия заявила о захвате Терноватого. Украинцы отреагировали
12:39 219
Массовые протесты в США: закрыты школы и предприятия
Массовые протесты в США: закрыты школы и предприятия видео
12:17 636
Азербайджан и ОАЭ «нейтрализуют противника»
Азербайджан и ОАЭ «нейтрализуют противника» видео
11:25 1282
И Великобритания делает разворот: бухгалтерия превыше прав человека
И Великобритания делает разворот: бухгалтерия превыше прав человека наш комментарий
04:30 4053
Президент Ирана призвал прислушаться к протестующим
Президент Ирана призвал прислушаться к протестующим обновлено 11:56
11:56 2306
США отреагировали на учения Ирана c Китаем и Россией
США отреагировали на учения Ирана c Китаем и Россией
10:39 2172
Удар по КСИР или захват Хаменеи?
Удар по КСИР или захват Хаменеи? обновлено 11:08
11:08 3675
На Кубу идет ураган под названием «Трамп»
На Кубу идет ураган под названием «Трамп» продолжение горячей темы
05:23 3152
В США будут арестовывать, как в России
В США будут арестовывать, как в России
05:08 4216
Как выжить: без света, без нефти, без выхода?
Как выжить: без света, без нефти, без выхода? горячая тема
04:43 3552
В США начались аресты журналистов: знаменитый Дон Лемон, известная Джорджия Форт…
В США начались аресты журналистов: знаменитый Дон Лемон, известная Джорджия Форт… очевидное - невероятное
03:42 4412

ЭТО ВАЖНО

Россия заявила о захвате Терноватого. Украинцы отреагировали
Россия заявила о захвате Терноватого. Украинцы отреагировали
12:39 219
Массовые протесты в США: закрыты школы и предприятия
Массовые протесты в США: закрыты школы и предприятия видео
12:17 636
Азербайджан и ОАЭ «нейтрализуют противника»
Азербайджан и ОАЭ «нейтрализуют противника» видео
11:25 1282
И Великобритания делает разворот: бухгалтерия превыше прав человека
И Великобритания делает разворот: бухгалтерия превыше прав человека наш комментарий
04:30 4053
Президент Ирана призвал прислушаться к протестующим
Президент Ирана призвал прислушаться к протестующим обновлено 11:56
11:56 2306
США отреагировали на учения Ирана c Китаем и Россией
США отреагировали на учения Ирана c Китаем и Россией
10:39 2172
Удар по КСИР или захват Хаменеи?
Удар по КСИР или захват Хаменеи? обновлено 11:08
11:08 3675
На Кубу идет ураган под названием «Трамп»
На Кубу идет ураган под названием «Трамп» продолжение горячей темы
05:23 3152
В США будут арестовывать, как в России
В США будут арестовывать, как в России
05:08 4216
Как выжить: без света, без нефти, без выхода?
Как выжить: без света, без нефти, без выхода? горячая тема
04:43 3552
В США начались аресты журналистов: знаменитый Дон Лемон, известная Джорджия Форт…
В США начались аресты журналистов: знаменитый Дон Лемон, известная Джорджия Форт… очевидное - невероятное
03:42 4412
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться