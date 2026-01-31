Технофобия Путина

Российский президент Владимир Путин скептически относится к современным технологиям, из-за чего страна отстает в разработках искусственного интеллекта и теряет ИТ-специалистов, пишет издание The Times.

Как отмечает издание, Путин управляет страной через старые методы связи: стационарные телефоны с шифрованной линией, игнорируя интернет и смартфоны.

Такой подход резко контрастирует с практикой руководителей других государств, которые координируют политику через современные мессенджеры и цифровые платформы.

Согласно исследованию Стэнфордского университета, Россия занимает 28-е место среди 36 стран по общей силе индустрии искусственного интеллекта.

В лидерах оказались США, Китай и Индия, а такие небольшие страны, такие как Люксембург, Бельгия и Ирландия, которые обогнали РФ. По мнению аналитиков, слабая инвестиционная активность и страх перед инновациями тормозят рост высоких технологий в РФ.

Отношение современных российских властей к технологиям, подчеркивает The Times, резко отличается от политики советских лидеров, для которых научно-технический прогресс был ключевым элементом индустриализации и конкуренции в условиях холодной войны.

В то время как СССР активно осваивал космос, развивал ядерный потенциал и инфраструктуру, нынешнее руководство РФ воспринимает цифровые инновации как угрозу власти.

The Times также указывает на сворачивание цифровых свобод в России: блокировка соцсетей и ограничение доступа к информации препятствуют развитию технологической среды.

Экономист Владислав Иноземцев отмечает, что создание эффективного сектора ИИ требует независимых стартапов и благоприятного инвестиционного климата, чего в России практически нет.

Только в 2022 году страну покинули около 100 тысяч ИТ-специалистов, а западные санкции дополнительно осложнили доступ к высокотехнологичным компонентам.