МЧС предотвратило пожар в ресторане

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в ресторане, расположенном на проспекте 8 Ноября в Хатаинском районе Баку.

В связи с полученной информацией на место происшествия были незамедлительно привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание на кухне ресторана общей площадью 440 кв. м было потушено в кратчайшие сроки. Распространение огня на остальную территорию ресторана было предотвращено.

В результате пожара на кухне общей площадью 16 кв. м сгорело 4 кв. м деревянной облицовки и 6 кв. м горючих конструкций кровли.

Большая часть кухни и сам ресторан были защищены от огня.