USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иран будет атаковать посольства США
Новость дня
Иран будет атаковать посольства США

МЧС предотвратило пожар в ресторане

видео
12:06 386

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в ресторане, расположенном на проспекте 8 Ноября в Хатаинском районе Баку.

В связи с полученной информацией на место происшествия были незамедлительно привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание на кухне ресторана общей площадью 440 кв. м было потушено в кратчайшие сроки. Распространение огня на остальную территорию ресторана было предотвращено.

В результате пожара на кухне общей площадью 16 кв. м сгорело 4 кв. м деревянной облицовки и 6 кв. м горючих конструкций кровли.

Большая часть кухни и сам ресторан были защищены от огня.

Россия заявила о захвате Терноватого. Украинцы отреагировали
Россия заявила о захвате Терноватого. Украинцы отреагировали
12:39 223
Массовые протесты в США: закрыты школы и предприятия
Массовые протесты в США: закрыты школы и предприятия видео
12:17 638
Азербайджан и ОАЭ «нейтрализуют противника»
Азербайджан и ОАЭ «нейтрализуют противника» видео
11:25 1283
И Великобритания делает разворот: бухгалтерия превыше прав человека
И Великобритания делает разворот: бухгалтерия превыше прав человека наш комментарий
04:30 4055
Президент Ирана призвал прислушаться к протестующим
Президент Ирана призвал прислушаться к протестующим обновлено 11:56
11:56 2311
США отреагировали на учения Ирана c Китаем и Россией
США отреагировали на учения Ирана c Китаем и Россией
10:39 2172
Удар по КСИР или захват Хаменеи?
Удар по КСИР или захват Хаменеи? обновлено 11:08
11:08 3682
На Кубу идет ураган под названием «Трамп»
На Кубу идет ураган под названием «Трамп» продолжение горячей темы
05:23 3152
В США будут арестовывать, как в России
В США будут арестовывать, как в России
05:08 4218
Как выжить: без света, без нефти, без выхода?
Как выжить: без света, без нефти, без выхода? горячая тема
04:43 3554
В США начались аресты журналистов: знаменитый Дон Лемон, известная Джорджия Форт…
В США начались аресты журналистов: знаменитый Дон Лемон, известная Джорджия Форт… очевидное - невероятное
03:42 4412

ЭТО ВАЖНО

Россия заявила о захвате Терноватого. Украинцы отреагировали
Россия заявила о захвате Терноватого. Украинцы отреагировали
12:39 223
Массовые протесты в США: закрыты школы и предприятия
Массовые протесты в США: закрыты школы и предприятия видео
12:17 638
Азербайджан и ОАЭ «нейтрализуют противника»
Азербайджан и ОАЭ «нейтрализуют противника» видео
11:25 1283
И Великобритания делает разворот: бухгалтерия превыше прав человека
И Великобритания делает разворот: бухгалтерия превыше прав человека наш комментарий
04:30 4055
Президент Ирана призвал прислушаться к протестующим
Президент Ирана призвал прислушаться к протестующим обновлено 11:56
11:56 2311
США отреагировали на учения Ирана c Китаем и Россией
США отреагировали на учения Ирана c Китаем и Россией
10:39 2172
Удар по КСИР или захват Хаменеи?
Удар по КСИР или захват Хаменеи? обновлено 11:08
11:08 3682
На Кубу идет ураган под названием «Трамп»
На Кубу идет ураган под названием «Трамп» продолжение горячей темы
05:23 3152
В США будут арестовывать, как в России
В США будут арестовывать, как в России
05:08 4218
Как выжить: без света, без нефти, без выхода?
Как выжить: без света, без нефти, без выхода? горячая тема
04:43 3554
В США начались аресты журналистов: знаменитый Дон Лемон, известная Джорджия Форт…
В США начались аресты журналистов: знаменитый Дон Лемон, известная Джорджия Форт… очевидное - невероятное
03:42 4412
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться