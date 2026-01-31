USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иран будет атаковать посольства США
Новость дня
Иран будет атаковать посольства США

Массовые протесты в США: закрыты школы и предприятия

видео
12:17 640

Сотни тысяч человек вышли на улицы городов США, протестуя против действий иммиграционной службы.

В Миннеаполисе, Нью-Йорке и Сан-Франциско акции прошли в формате маршей. В Лос-Анджелесе демонстранты забаррикадировали комплекс ICE, что вылилось в столкновения с правоохранителями.

Многие участники протестов пропустили работу и учебу, из-за чего ряд предприятий закрылись на целый день. В Колорадо и Аризоне занятия в школах отменили из-за нехватки учителей.

Напомним, протесты вспыхнули с новой силой на прошлой неделе после того, как сотрудники ICE застрелили гражданина США.

Россия заявила о захвате Терноватого. Украинцы отреагировали
Россия заявила о захвате Терноватого. Украинцы отреагировали
12:39 226
Массовые протесты в США: закрыты школы и предприятия
Массовые протесты в США: закрыты школы и предприятия видео
12:17 642
Азербайджан и ОАЭ «нейтрализуют противника»
Азербайджан и ОАЭ «нейтрализуют противника» видео
11:25 1285
И Великобритания делает разворот: бухгалтерия превыше прав человека
И Великобритания делает разворот: бухгалтерия превыше прав человека наш комментарий
04:30 4055
Президент Ирана призвал прислушаться к протестующим
Президент Ирана призвал прислушаться к протестующим обновлено 11:56
11:56 2313
США отреагировали на учения Ирана c Китаем и Россией
США отреагировали на учения Ирана c Китаем и Россией
10:39 2173
Удар по КСИР или захват Хаменеи?
Удар по КСИР или захват Хаменеи? обновлено 11:08
11:08 3685
На Кубу идет ураган под названием «Трамп»
На Кубу идет ураган под названием «Трамп» продолжение горячей темы
05:23 3153
В США будут арестовывать, как в России
В США будут арестовывать, как в России
05:08 4218
Как выжить: без света, без нефти, без выхода?
Как выжить: без света, без нефти, без выхода? горячая тема
04:43 3554
В США начались аресты журналистов: знаменитый Дон Лемон, известная Джорджия Форт…
В США начались аресты журналистов: знаменитый Дон Лемон, известная Джорджия Форт… очевидное - невероятное
03:42 4413

ЭТО ВАЖНО

Россия заявила о захвате Терноватого. Украинцы отреагировали
Россия заявила о захвате Терноватого. Украинцы отреагировали
12:39 226
Массовые протесты в США: закрыты школы и предприятия
Массовые протесты в США: закрыты школы и предприятия видео
12:17 642
Азербайджан и ОАЭ «нейтрализуют противника»
Азербайджан и ОАЭ «нейтрализуют противника» видео
11:25 1285
И Великобритания делает разворот: бухгалтерия превыше прав человека
И Великобритания делает разворот: бухгалтерия превыше прав человека наш комментарий
04:30 4055
Президент Ирана призвал прислушаться к протестующим
Президент Ирана призвал прислушаться к протестующим обновлено 11:56
11:56 2313
США отреагировали на учения Ирана c Китаем и Россией
США отреагировали на учения Ирана c Китаем и Россией
10:39 2173
Удар по КСИР или захват Хаменеи?
Удар по КСИР или захват Хаменеи? обновлено 11:08
11:08 3685
На Кубу идет ураган под названием «Трамп»
На Кубу идет ураган под названием «Трамп» продолжение горячей темы
05:23 3153
В США будут арестовывать, как в России
В США будут арестовывать, как в России
05:08 4218
Как выжить: без света, без нефти, без выхода?
Как выжить: без света, без нефти, без выхода? горячая тема
04:43 3554
В США начались аресты журналистов: знаменитый Дон Лемон, известная Джорджия Форт…
В США начались аресты журналистов: знаменитый Дон Лемон, известная Джорджия Форт… очевидное - невероятное
03:42 4413
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться