Массовые протесты в США: закрыты школы и предприятия

Сотни тысяч человек вышли на улицы городов США, протестуя против действий иммиграционной службы.

В Миннеаполисе, Нью-Йорке и Сан-Франциско акции прошли в формате маршей. В Лос-Анджелесе демонстранты забаррикадировали комплекс ICE, что вылилось в столкновения с правоохранителями.

Многие участники протестов пропустили работу и учебу, из-за чего ряд предприятий закрылись на целый день. В Колорадо и Аризоне занятия в школах отменили из-за нехватки учителей.

Напомним, протесты вспыхнули с новой силой на прошлой неделе после того, как сотрудники ICE застрелили гражданина США.