Россия заявила о захвате Терноватого. Украинцы отреагировали

Российская армия захватила поселок Бересток в Донецкой области Украины, а также Терноватое и Речное в Запорожской области. Об этом заявило Минобороны России в своем телеграм-канале.

По данным оборонного ведомства, Бересток «перешел под контроль России в результате действий подразделений Южной группировки войск». МО РФ также сообщило о захвате поселка Речное в Днепропетровской области Украины.

Представитель украинской армии Владислав Волошин опроверг эти утверждения. Терноватое, отметил Волошин, находится примерно в полутора десятках километров от линии соприкосновения.

«Противник применил здесь свою «любимую тактику инфильтрации». Так, несколько дней назад вражеская диверсионная группа, пользуясь сложными погодными условиями, скрыто проникла в поселок», - пояснил представитель ВСУ.

Украинские СМИ пишут, что проникшие в Терноватое россияне начали разворачивать свои флаги и снимать процесс с дрона, однако через час появились украинские войска, которые частично уничтожили проникшую группировку.