Минюст заявил: Трамп не развращал малолетних

Министерство юстиции США назвало «необоснованными и ложными» у тверждения о причастности президента Дональда Трампа к преступлениям сексуального характера, фигурирующим в документах по делу Джеффри Эпштейна , пишет издание The Times.

По данным газеты, в опубликованных документах имя Трампа упоминается более 3 тыс. раз. Среди них показания свидетелей о противозаконных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Миллиардер Илон Маск, который сам упоминается в документах, заявил, что «больше всех» добивался их публикации: «У меня было очень мало переписки с Эпштейном, и я неоднократно отклонял приглашения посетить его остров или полететь на его «Лолита-экспрессе», но прекрасно понимал, что некоторые электронные письма с ним могут быть неверно истолкованы и использованы недоброжелателями для очернения моего имени.

Меня это не волнует, но меня волнует то, чтобы мы хотя бы попытались привлечь к ответственности тех, кто совершил тяжкие преступления вместе с Эпштейном, особенно в отношении чудовищной эксплуатации несовершеннолетних девочек».