Сын Эрдогана хочет открыть ресторан в Баку

Билал Эрдоган, сын президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил о планах открыть ресторан в Баку. Такое заявление он сделал на встрече с турецкой молодежью.

Отвечая на вопрос одного из участников встречи: «Как вы зарабатываете деньги?», Билал Эрдоган рассказал, что впервые занялся торговлей в 2007 году, а первый бизнес был в сфере косметики.

Затем, в начале 2009 года, Билал Эрдоган вошел в ресторанный бизнес. «С тех пор я занимаюсь сферой питания. У меня есть рестораны, в которых я являюсь партнером. Примерно полтора года назад мы открыли ресторан в Дубае. Также планируем открыть заведение и в Баку», — отметил он.