Иран будет атаковать посольства США
Иран будет атаковать посольства США

Сын Эрдогана хочет открыть ресторан в Баку

13:46 1011

Билал Эрдоган, сын президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил о планах открыть ресторан в Баку. Такое заявление он сделал на встрече с турецкой молодежью.

Отвечая на вопрос одного из участников встречи: «Как вы зарабатываете деньги?», Билал Эрдоган рассказал, что впервые занялся торговлей в 2007 году, а первый бизнес был в сфере косметики.

Затем, в начале 2009 года, Билал Эрдоган вошел в ресторанный бизнес. «С тех пор я занимаюсь сферой питания. У меня есть рестораны, в которых я являюсь партнером. Примерно полтора года назад мы открыли ресторан в Дубае. Также планируем открыть заведение и в Баку», — отметил он.

Россия не истощится. За плечами Китай
Россия не истощится. За плечами Китай наш комментарий
13:40 1126
В США начались аресты журналистов: знаменитый Дон Лемон, известная Джорджия Форт…
В США начались аресты журналистов: знаменитый Дон Лемон, известная Джорджия Форт… очевидное - невероятное
03:42 4967
В Иране заявили: все умрем ради ядерной программы
В Иране заявили: все умрем ради ядерной программы обновлено 14:15
14:15 4541
К Ирану подлетел американский «Посейдон»
К Ирану подлетел американский «Посейдон» обновлено 14:46
14:46 5373
Минюст заявил: Трамп не развращал малолетних
Минюст заявил: Трамп не развращал малолетних
12:58 1048
Россия заявила о захвате Терноватого. Украинцы отреагировали
Россия заявила о захвате Терноватого. Украинцы отреагировали
12:39 1740
Массовые протесты в США: закрыты школы и предприятия
Массовые протесты в США: закрыты школы и предприятия видео
12:17 2140
Азербайджан и ОАЭ «нейтрализуют противника»
Азербайджан и ОАЭ «нейтрализуют противника» видео
11:25 2272
И Великобритания делает разворот: бухгалтерия превыше прав человека
И Великобритания делает разворот: бухгалтерия превыше прав человека наш комментарий
04:30 4627
У главы МИД Ирана спросили: «Помогают ли вам Россия и Китай?»
У главы МИД Ирана спросили: «Помогают ли вам Россия и Китай?» обновлено 13:32
13:32 3615
На Кубу идет ураган под названием «Трамп»
На Кубу идет ураган под названием «Трамп» продолжение горячей темы
05:23 3500

