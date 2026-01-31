Украина и часть Молдовы без электричества

Утром 31 января в Киеве пропал свет и начались перебои с отоплением и водой, пишут украинские СМИ.
Сообщения об аварийных отключениях света также поступили из других областей Украины. В Минэнерго страны сообщили о том, что были применены экстренные отключения электроэнергии в Киевской, Житомирской и Харьковской областях.
Сообщается, что в Киеве остановилось движение поездов метро и наземного электротранспорта. Также сообщается об остановке метро в Харькове. Масштабный сбой затронул часть населенных пунктов Молдовы. Без электроснабжения, в частности, остались Кишинёв и пригороды. В Министерстве энергетики Молдовы подчеркнули, что сбой в стране связан с проблемами в энергосистеме Украины.
*** 13:52
Кишинёв и часть Молдовы оказались в блэкауте из-за проблем в украинской энергосистеме, сообщило Министерство энергетики Молдовы.
Мэр Кишинёва Ион Чебан подтвердил, что большая часть города осталась без электроснабжения, причины отключения на тот момент уточнялись.
Ранее в Кишинёве произошло отключение электроэнергии, которое привело к сбоям в работе общественного транспорта. Без света остались участки на шоссе Хынчешть, а также улицы Пан Халиппа и Георге Асаки. В результате движение троллейбусов в этом районе было нарушено, часть транспорта временно приостановила работу.