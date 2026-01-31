Трамп построит стадион перед Белым домом

Президент США Дональд Трамп анонсировал строительство арены перед Белым домом для турнира UFC. Он должен состояться 14 июня 2026 года.

«Они собираются построить нечто действительно потрясающее. Это связано с нашим 250-летием, в честь которого запланировано много замечательных вещей. Стадион будет построен прямо перед Белым домом.

Увидеть бои смогут 100 000 человек. Там будет очень много людей… Я даже не стану говорить, сколько именно, потому что, думаю, это может оказаться рекордом. Мы будем отмечать величие Америки», — сказал Трамп на пресс-конференции.