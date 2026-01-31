USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иран будет атаковать посольства США
Новость дня
Иран будет атаковать посольства США

Трамп построит стадион перед Белым домом

14:35 152

Президент США Дональд Трамп анонсировал строительство арены перед Белым домом для турнира UFC. Он должен состояться 14 июня 2026 года.

«Они собираются построить нечто действительно потрясающее. Это связано с нашим 250-летием, в честь которого запланировано много замечательных вещей. Стадион будет построен прямо перед Белым домом.

Увидеть бои смогут 100 000 человек. Там будет очень много людей… Я даже не стану говорить, сколько именно, потому что, думаю, это может оказаться рекордом. Мы будем отмечать величие Америки», — сказал Трамп на пресс-конференции.

Россия не истощится. За плечами Китай
Россия не истощится. За плечами Китай наш комментарий
13:40 1127
В США начались аресты журналистов: знаменитый Дон Лемон, известная Джорджия Форт…
В США начались аресты журналистов: знаменитый Дон Лемон, известная Джорджия Форт… очевидное - невероятное
03:42 4968
В Иране заявили: все умрем ради ядерной программы
В Иране заявили: все умрем ради ядерной программы обновлено 14:15
14:15 4545
К Ирану подлетел американский «Посейдон»
К Ирану подлетел американский «Посейдон» обновлено 14:46
14:46 5380
Минюст заявил: Трамп не развращал малолетних
Минюст заявил: Трамп не развращал малолетних
12:58 1048
Россия заявила о захвате Терноватого. Украинцы отреагировали
Россия заявила о захвате Терноватого. Украинцы отреагировали
12:39 1741
Массовые протесты в США: закрыты школы и предприятия
Массовые протесты в США: закрыты школы и предприятия видео
12:17 2142
Азербайджан и ОАЭ «нейтрализуют противника»
Азербайджан и ОАЭ «нейтрализуют противника» видео
11:25 2272
И Великобритания делает разворот: бухгалтерия превыше прав человека
И Великобритания делает разворот: бухгалтерия превыше прав человека наш комментарий
04:30 4629
У главы МИД Ирана спросили: «Помогают ли вам Россия и Китай?»
У главы МИД Ирана спросили: «Помогают ли вам Россия и Китай?» обновлено 13:32
13:32 3617
На Кубу идет ураган под названием «Трамп»
На Кубу идет ураган под названием «Трамп» продолжение горячей темы
05:23 3500

ЭТО ВАЖНО

Россия не истощится. За плечами Китай
Россия не истощится. За плечами Китай наш комментарий
13:40 1127
В США начались аресты журналистов: знаменитый Дон Лемон, известная Джорджия Форт…
В США начались аресты журналистов: знаменитый Дон Лемон, известная Джорджия Форт… очевидное - невероятное
03:42 4968
В Иране заявили: все умрем ради ядерной программы
В Иране заявили: все умрем ради ядерной программы обновлено 14:15
14:15 4545
К Ирану подлетел американский «Посейдон»
К Ирану подлетел американский «Посейдон» обновлено 14:46
14:46 5380
Минюст заявил: Трамп не развращал малолетних
Минюст заявил: Трамп не развращал малолетних
12:58 1048
Россия заявила о захвате Терноватого. Украинцы отреагировали
Россия заявила о захвате Терноватого. Украинцы отреагировали
12:39 1741
Массовые протесты в США: закрыты школы и предприятия
Массовые протесты в США: закрыты школы и предприятия видео
12:17 2142
Азербайджан и ОАЭ «нейтрализуют противника»
Азербайджан и ОАЭ «нейтрализуют противника» видео
11:25 2272
И Великобритания делает разворот: бухгалтерия превыше прав человека
И Великобритания делает разворот: бухгалтерия превыше прав человека наш комментарий
04:30 4629
У главы МИД Ирана спросили: «Помогают ли вам Россия и Китай?»
У главы МИД Ирана спросили: «Помогают ли вам Россия и Китай?» обновлено 13:32
13:32 3617
На Кубу идет ураган под названием «Трамп»
На Кубу идет ураган под названием «Трамп» продолжение горячей темы
05:23 3500
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться