USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иран будет атаковать посольства США
Новость дня
Иран будет атаковать посольства США

Чистки дошли и до главы МЧС

15:12 1988

Министр по чрезвычайным ситуациям Китая Ван Сянси стал фигурантом расследования по подозрению в «серьезных нарушениях дисциплины и закона», сообщила в субботу Центральная комиссия по проверке дисциплины — главный антикоррупционный орган КНР. Эта формулировка традиционно используется китайскими властями как эвфемизм для коррупционных обвинений. Подробности дела в официальном заявлении приведены не были.

Расследования в отношении действующих министров в Китае случаются относительно редко. Тем не менее дело Вана Сянси вписывается в продолжающуюся антикоррупционную кампанию председателя КНР Си Цзиньпина, которая в последние годы охватила все более широкий круг высокопоставленных чиновников. На прошлой неделе министерство обороны объявило о расследовании в отношении Чжан Юся — самого высокопоставленного генерала страны и второго по влиянию военного руководителя после Си.

В этом месяце Си Цзиньпин заявил, что борьба с коррупцией — это «битва, которую Китай не должен проиграть». По официальным данным, в прошлом году было начато рекордное количество — 65 — расследований в отношении высокопоставленных должностных лиц. При этом контроль расширился и на бывших руководителей университетов, а также государственных компаний.

Ван Сянси, которому 63 года, возглавил Министерство по чрезвычайным ситуациям в июле 2022 года. До этого он занимал пост председателя государственной энергетической корпорации National Energy Investment Corp. Еще во вторник он появлялся на публике, выступая на регулярном внутреннем совещании министерства, где чиновники участвуют в сессиях самокритики, следует из официального сообщения ведомства.

Отдельно антикоррупционный орган объявил о начале расследования в отношении Сунь Шаочэна — бывшего партийного секретаря автономного района Внутренняя Монголия. Об этом сообщила государственная газета China Daily.

Америка предупредила, Иран не послушался
Америка предупредила, Иран не послушался обновлено 16:22
16:22 4867
В Сирии вывешивают портреты Нетаньяху
В Сирии вывешивают портреты Нетаньяху фото; видео
16:12 726
Трансплантация органов в Азербайджане набирает обороты
Трансплантация органов в Азербайджане набирает обороты фото
15:44 732
К Ирану подлетел американский «Посейдон»
К Ирану подлетел американский «Посейдон» обновлено 14:46
14:46 8205
И Великобритания делает разворот: бухгалтерия превыше прав человека
И Великобритания делает разворот: бухгалтерия превыше прав человека наш комментарий; все еще актуально
04:30 4960
Чистки дошли и до главы МЧС
Чистки дошли и до главы МЧС
15:12 1989
Манат замедлился
Манат замедлился
15:05 2173
Россия не истощится. За плечами Китай
Россия не истощится. За плечами Китай наш комментарий
13:40 2283
В США начались аресты журналистов: знаменитый Дон Лемон, известная Джорджия Форт…
В США начались аресты журналистов: знаменитый Дон Лемон, известная Джорджия Форт… очевидное - невероятное
03:42 5306
В Иране заявили: все умрем ради ядерной программы
В Иране заявили: все умрем ради ядерной программы обновлено 14:15
14:15 5955
Минюст заявил: Трамп не развращал малолетних
Минюст заявил: Трамп не развращал малолетних
12:58 1530

ЭТО ВАЖНО

Америка предупредила, Иран не послушался
Америка предупредила, Иран не послушался обновлено 16:22
16:22 4867
В Сирии вывешивают портреты Нетаньяху
В Сирии вывешивают портреты Нетаньяху фото; видео
16:12 726
Трансплантация органов в Азербайджане набирает обороты
Трансплантация органов в Азербайджане набирает обороты фото
15:44 732
К Ирану подлетел американский «Посейдон»
К Ирану подлетел американский «Посейдон» обновлено 14:46
14:46 8205
И Великобритания делает разворот: бухгалтерия превыше прав человека
И Великобритания делает разворот: бухгалтерия превыше прав человека наш комментарий; все еще актуально
04:30 4960
Чистки дошли и до главы МЧС
Чистки дошли и до главы МЧС
15:12 1989
Манат замедлился
Манат замедлился
15:05 2173
Россия не истощится. За плечами Китай
Россия не истощится. За плечами Китай наш комментарий
13:40 2283
В США начались аресты журналистов: знаменитый Дон Лемон, известная Джорджия Форт…
В США начались аресты журналистов: знаменитый Дон Лемон, известная Джорджия Форт… очевидное - невероятное
03:42 5306
В Иране заявили: все умрем ради ядерной программы
В Иране заявили: все умрем ради ядерной программы обновлено 14:15
14:15 5955
Минюст заявил: Трамп не развращал малолетних
Минюст заявил: Трамп не развращал малолетних
12:58 1530
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться