Чистки дошли и до главы МЧС

Министр по чрезвычайным ситуациям Китая Ван Сянси стал фигурантом расследования по подозрению в «серьезных нарушениях дисциплины и закона», сообщила в субботу Центральная комиссия по проверке дисциплины — главный антикоррупционный орган КНР. Эта формулировка традиционно используется китайскими властями как эвфемизм для коррупционных обвинений. Подробности дела в официальном заявлении приведены не были.

Расследования в отношении действующих министров в Китае случаются относительно редко. Тем не менее дело Вана Сянси вписывается в продолжающуюся антикоррупционную кампанию председателя КНР Си Цзиньпина, которая в последние годы охватила все более широкий круг высокопоставленных чиновников. На прошлой неделе министерство обороны объявило о расследовании в отношении Чжан Юся — самого высокопоставленного генерала страны и второго по влиянию военного руководителя после Си.

В этом месяце Си Цзиньпин заявил, что борьба с коррупцией — это «битва, которую Китай не должен проиграть». По официальным данным, в прошлом году было начато рекордное количество — 65 — расследований в отношении высокопоставленных должностных лиц. При этом контроль расширился и на бывших руководителей университетов, а также государственных компаний.

Ван Сянси, которому 63 года, возглавил Министерство по чрезвычайным ситуациям в июле 2022 года. До этого он занимал пост председателя государственной энергетической корпорации National Energy Investment Corp. Еще во вторник он появлялся на публике, выступая на регулярном внутреннем совещании министерства, где чиновники участвуют в сессиях самокритики, следует из официального сообщения ведомства.

Отдельно антикоррупционный орган объявил о начале расследования в отношении Сунь Шаочэна — бывшего партийного секретаря автономного района Внутренняя Монголия. Об этом сообщила государственная газета China Daily.