Лидер «Зеленой революции» призвал к отставке Хаменеи

Один из лидеров «Зеленого движения» в Иране Мир-Хосейн Мусави назвал применение силы против протестующих в стране «великим предательством и преступлением» против народа.

Мусави призвал к срочному проведению референдума в стране и смене правительства без иностранного вмешательства.

«Как люди могут говорить, что им нужна эта система? Довольно. Игра окончена. У вас нет решения по выходу из кризисов в стране, и у этой нации нет другого выбора, кроме как снова протестовать, пока не будет достигнут результат», - подчеркнул он.

По его словам, правоохранительные органы рано или поздно откажутся подавлять протесты. Мусави призвал власть сложить оружие и уйти:

«Конституционный референдум, объединяющий все интересы, должен быть проведен на основе 3 принципов: отсутствие иностранного вмешательства, отказ от внутренней тирании и обеспечение мирного демократического перехода».

Мир-Хосейн Мусави является одним из первых премьер-министров Ирана. Мусави, этнический иранский азербайджанец, известен как представитель реформаторского крыла. В 2009 году он стал ведущей фигурой протестов после президентских выборов, возглавив митинги, позже получившие название «Зеленое движение». Он был одним из главных политиков, желавших передачи основных полномочий в Иране от верховного лидера президенту. Мусави находится под домашним арестом вместе со своей женой с 2009 года.