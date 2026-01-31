Трансплантация органов в Азербайджане набирает обороты

Прошлый год стал знаковым периодом для здравоохранения Азербайджана. Впервые были проведены операции по трансплантации органов от посмертных доноров.

Как сообщает haqqin.az, об этом на сегодняшнем мероприятии «Первая трансплантация сердца на Кавказе: историческое достижение здравоохранения Азербайджана и будущие перспективы» заявил почетный председатель Общества сердечно-сосудистой хирургии Азербайджана, профессор Камран Мусаев. Мусаев отметил, что в настоящее время есть пациенты, ожидающие пересадки органов.

«Поэтому увеличение количества и доступности операций по трансплантации — это цели, стоящие перед нами», — сказал профессор. Он добавил, что, вероятно, в будущем необходимость в операциях по трансплантации отпадет, так как развитие медицины позволяет об этом говорить. Но это очень далекое будущее. Поэтому сейчас планируется повышать качество и количество услуг в сфере трансплантации.

Председатель Координационного центра по донорству органов и трансплантации Егяна Аббасова отметила, что в настоящее время в Азербайджане более тысячи человек нуждаются в органах. В целом 4642 человека находятся на диализе: «Эти люди нуждаются в тех, кто мог бы стать донором. После первой в Азербайджане трансплантации органов от посмертного донора число желающих стать донорами превысило 1200 человек».

В мероприятии также принял участие Рашад Мамедалиев — первый пациент, перенесший операцию по пересадке сердца. Он рассказал о своем состоянии после операции: «До операции у меня была одышка, сейчас все очень хорошо. Хотя я боялся идти на операцию, у меня была вера в своего врача».

Он отметил, что, если раньше ему было трудно двигаться, то теперь он делает это свободно: «После операции прошло уже четыре месяца. Принимаю несколько лекарств. Некоторые из них пожизненные, некоторые — временные. Операция длилась 5–6 часов. Благодарю семью донора и всех, кто вложил в меня труд. Трансплантация не оказала на меня никакого психологического воздействия».

На круглом столе при участии профильных структур и специалистов в области здравоохранения были обсуждены научно-практическое значение первой операции по трансплантации и будущие перспективы.