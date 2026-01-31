USD 1.7000
Грузия купила рекордное количество российской нефти

15:52 452

Россия за 2025 год поставила в Грузию 225,3 тысячи тонн нефти, это более чем в 21 раз, или на 2045%, больше показателя 2024-го (10,5 тонны). В денежном выражении поставки российской нефти в Грузию выросли в 16 раз — до рекордных $95,8 млн, следует из статистики.

Больше всего сырья Россия поставила Грузии в октябре — 99 тысяч тонн на $46,7 млн. В декабре, согласно изученным цифрам, объем закупок составил 91,7 тысячи тонн на $35,8 млн. Максимальный показатель по поставкам до этого был в 2016 году, когда Грузия импортировала 39,6 тысячи тонн российской нефти на $10,8 млн. В 2025 году грузинские компании также закупали нефть в Азербайджане — двумя партиями по две тысячи тонн на $1,8 млн.

В минувшем году компания «Русснефть» экспортировала 105 тысяч тонн нефти для нового нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Грузии, который начал работать в октябре 2025-го, сообщал источник Reuters. НПЗ, мощность первой очереди которого составляет 1,2 млн тонн в год, принадлежит частной компании Black Sea Petroleum. К концу 2028 года, как ожидается, на НПЗ будет полностью запущена переработка нефти и нефтепродуктов для поставки на местный и зарубежный рынки.

Америка предупредила, Иран не послушался
Америка предупредила, Иран не послушался обновлено 16:22
16:22 4881
В Сирии вывешивают портреты Нетаньяху
В Сирии вывешивают портреты Нетаньяху фото; видео
16:12 736
Трансплантация органов в Азербайджане набирает обороты
Трансплантация органов в Азербайджане набирает обороты фото
15:44 737
К Ирану подлетел американский «Посейдон»
К Ирану подлетел американский «Посейдон» обновлено 14:46
14:46 8212
И Великобритания делает разворот: бухгалтерия превыше прав человека
И Великобритания делает разворот: бухгалтерия превыше прав человека наш комментарий; все еще актуально
04:30 4961
Чистки дошли и до главы МЧС
Чистки дошли и до главы МЧС
15:12 1996
Манат замедлился
Манат замедлился
15:05 2179
Россия не истощится. За плечами Китай
Россия не истощится. За плечами Китай наш комментарий
13:40 2286
В США начались аресты журналистов: знаменитый Дон Лемон, известная Джорджия Форт…
В США начались аресты журналистов: знаменитый Дон Лемон, известная Джорджия Форт… очевидное - невероятное
03:42 5306
В Иране заявили: все умрем ради ядерной программы
В Иране заявили: все умрем ради ядерной программы обновлено 14:15
14:15 5959
Минюст заявил: Трамп не развращал малолетних
Минюст заявил: Трамп не развращал малолетних
12:58 1531

