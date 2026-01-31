Азербайджанские гребцы посоревновались на тренажерах

31 января Федерация каноэ и гребли Азербайджана организовала Кубок федерации на тренажерах концепт. В соревнованиях, прошедших в Олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр», приняли участие более 30 спортсменов из Баку и Мингячевира.

В борьбе среди молодежи до 23 лет (U23) на дистанции 2000 метров первое место занял Зия Мамедзаде. Нурлан Пашаев стал вторым, а Эльнур Алиев — третьим.

Среди спортсменов 2008–2009 годов рождения радость чемпионства разделил Азер Ильясов. Тунар Мамедзаде удостоился второго места, а Исабала Дадашзаде — третьего.

В заездах спортсменов 2010–2013 годов рождения первым дистанцию преодолел Мухаммед Гасанов. Обладателем серебряной медали стал Руслан Фараджов. Джавид Хабибли замкнул первую тройку.

На соревнованиях среди девушек последовательность была следующей: Фатима Магеррамли награждена золотой, Анна Коробкова — серебряной, а Фатима Алескерли — бронзовой медалью.

Напомним, соревнования на тренажерах концепт проводятся в закрытом помещении на специальных спортивных установках, предназначенных для гребли. Этот вид соревнований широко распространен в мире. В прошлом году в Азербайджане впервые прошли соревнования по гребле на тренажерах концепт.