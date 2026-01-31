USD 1.7000
Иран будет атаковать посольства США
Новость дня
Иран будет атаковать посольства США

Азербайджанские гребцы посоревновались на тренажерах

фото
15:53 217

31 января Федерация каноэ и гребли Азербайджана организовала Кубок федерации на тренажерах концепт. В соревнованиях, прошедших в Олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр», приняли участие более 30 спортсменов из Баку и Мингячевира.

В борьбе среди молодежи до 23 лет (U23) на дистанции 2000 метров первое место занял Зия Мамедзаде. Нурлан Пашаев стал вторым, а Эльнур Алиев — третьим.

Среди спортсменов 2008–2009 годов рождения радость чемпионства разделил Азер Ильясов. Тунар Мамедзаде удостоился второго места, а Исабала Дадашзаде — третьего.

В заездах спортсменов 2010–2013 годов рождения первым дистанцию преодолел Мухаммед Гасанов. Обладателем серебряной медали стал Руслан Фараджов. Джавид Хабибли замкнул первую тройку.

На соревнованиях среди девушек последовательность была следующей: Фатима Магеррамли награждена золотой, Анна Коробкова — серебряной, а Фатима Алескерли — бронзовой медалью.

Напомним, соревнования на тренажерах концепт проводятся в закрытом помещении на специальных спортивных установках, предназначенных для гребли. Этот вид соревнований широко распространен в мире. В прошлом году в Азербайджане впервые прошли соревнования по гребле на тренажерах концепт.

Америка предупредила, Иран не послушался
Америка предупредила, Иран не послушался обновлено 16:22
16:22 4885
В Сирии вывешивают портреты Нетаньяху
В Сирии вывешивают портреты Нетаньяху фото; видео
16:12 738
Трансплантация органов в Азербайджане набирает обороты
Трансплантация органов в Азербайджане набирает обороты фото
15:44 737
К Ирану подлетел американский «Посейдон»
К Ирану подлетел американский «Посейдон» обновлено 14:46
14:46 8215
И Великобритания делает разворот: бухгалтерия превыше прав человека
И Великобритания делает разворот: бухгалтерия превыше прав человека наш комментарий; все еще актуально
04:30 4961
Чистки дошли и до главы МЧС
Чистки дошли и до главы МЧС
15:12 1999
Манат замедлился
Манат замедлился
15:05 2182
Россия не истощится. За плечами Китай
Россия не истощится. За плечами Китай наш комментарий
13:40 2287
В США начались аресты журналистов: знаменитый Дон Лемон, известная Джорджия Форт…
В США начались аресты журналистов: знаменитый Дон Лемон, известная Джорджия Форт… очевидное - невероятное
03:42 5306
В Иране заявили: все умрем ради ядерной программы
В Иране заявили: все умрем ради ядерной программы обновлено 14:15
14:15 5961
Минюст заявил: Трамп не развращал малолетних
Минюст заявил: Трамп не развращал малолетних
12:58 1531

