В Доме писателя состоялась первая сессия цикла встреч Yüksəliş

Инициативы, направленные на индивидуальное развитие и расширение мировоззрения победителей конкурса Yüksəliş, в первой половине 2026 года расширяются за счет новой содержательной линии. В рамках данной инициативы в Фонде поддержки литературы «Дом писателя» был организован цикл встреч под названием «Yüksəliş в Доме писателя».

Основной целью цикла встреч является более глубокое продвижение среди управленцев идеи, особо подчеркиваемой в выступлениях президента Азербайджана Ильхама Алиева, о том, что азербайджанский язык является одним из ключевых столпов национальной идентичности, государственнического мышления и стратегического управления. В этом контексте внимание будет уделено роли родного языка не только как средства коммуникации, но и как носителя национальной идеологии и интеллектуальной ответственности.

В первой сессии цикла приняли участие заведующая отделом по гуманитарной политике, диаспоре, мультикультурализму и религиозным вопросам Администрации президента, председатель Организационного комитета конкурса Yüksəliş Фарах Алиева, ректор Университета ADA Хафиз Пашаев, учредители «Дома писателя» — филолог-литературовед, профессор Адиба Пашаева и литературовед, профессор Тахсин Муталлимов, а также заместитель министра молодёжи и спорта, руководитель Рабочей группы конкурса Yüksəliş Фархад Гаджиев.

Открыла встречу исполнительный директор «Дома писателя» Шафаг Мехралиева, представив подробную информацию о целях и содержании проекта. Она отметила, что в рамках цикла в качестве приглашенных спикеров выступят эксперты «Дома писателя», а влияние литературы, языка и национально-духовного наследия на лидерское и управленческое мышление будет проанализировано с научной и практической точек зрения.

Первая встреча при участии академика Низами Джафарова была на тему «Идеологические основы азербайджанского языка». В ходе встречи победители конкурса Yüksəliş и члены Рабочей группы собрались в «Доме писателя», расположенном в Ичеришехер — по первому бакинскому адресу выдающегося представителя азербайджанской национальной литературно-художественной мысли XX века, писателя, ученого и педагога Мир Джалала.

Конкурс Yüksəliş учрежден распоряжением президента Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года. Победители конкурса получают индивидуальный годовой план развития с наставниками, а также денежное вознаграждение в размере 20 000 манатов для саморазвития.

Соответствующее распоряжение о проведении шестого по счету конкурса Yüksəliş было подписано Ильхамом Алиевым 10 декабря 2025 года.