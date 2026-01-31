USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иран будет атаковать посольства США
Новость дня
Иран будет атаковать посольства США

Состоялась очередная конференция Коллегии адвокатов Азербайджана

фото
17:35 240

В конференции, наряду с членами президиума КА, приняли участие представители адвокатских структур, действующих в столице и различных регионах республики, адвокаты, занимающиеся индивидуальной деятельностью, — всего 245 адвокатов, а также представители СМИ.

Конференция началась с исполнения шосударственного гимна Азербайджана и марша адвокатов. Затем минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов.

Председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров довел до сведения участников повестку дня мероприятия, подробно осветил деятельность Коллегии за последние годы и проанализировал исторический путь развития института адвокатуры в стране. Он отметил, что за прошедший период были осуществлены последовательные и системные реформы в направлении укрепления института адвокатуры, повышения качества юридической помощи и обеспечения ее доступности для граждан.

В результате принятых мер, по его словам, значительно увеличилось число адвокатов, повысился уровень их профессиональной подготовки, были сформированы и усовершенствованы в соответствии с современными требованиями механизмы непрерывного обучения и повышения квалификации. В то же время было подчеркнуто, что предприняты важные шаги в области повышения прозрачности деятельности адвокатов, усиления соблюдения правил профессиональной этики и модернизации институционального управления.

Ночной ужин в Брюсселе: Европа готовит тайный ответ Трампу
Ночной ужин в Брюсселе: Европа готовит тайный ответ Трампу
18:10 339
Антинаркотическая облава в Турции: задержан десяток звезд
Антинаркотическая облава в Турции: задержан десяток звезд
18:04 497
Лик премьера Италии появился на фреске в Риме
Лик премьера Италии появился на фреске в Риме фото
18:03 373
«Футбольный клуб» Василия Уткина: «Аплодисменты команде Гурбана Гурбанова. Мы гордимся вами, «Карабах»!»
«Футбольный клуб» Василия Уткина: «Аплодисменты команде Гурбана Гурбанова. Мы гордимся вами, «Карабах»!» ВИДЕО
17:56 751
А Хаменеи молится в мавзолее Хомейни
А Хаменеи молится в мавзолее Хомейни фото
17:41 1015
Лидер «Зеленой революции» призвал к отставке Хаменеи
Лидер «Зеленой революции» призвал к отставке Хаменеи главное на этот час
15:40 2705
Америка предупредила, Иран не послушался
Америка предупредила, Иран не послушался обновлено 16:22
16:22 6929
В Сирии вывешивают портреты Нетаньяху
В Сирии вывешивают портреты Нетаньяху фото; видео
16:12 2370
Трансплантация органов в Азербайджане набирает обороты
Трансплантация органов в Азербайджане набирает обороты фото
15:44 1507
Мощные взрывы в иранских городах: чьих рук дело?
Мощные взрывы в иранских городах: чьих рук дело? обновлено 18:30; видео
18:30 11934
И Великобритания делает разворот: бухгалтерия превыше прав человека
И Великобритания делает разворот: бухгалтерия превыше прав человека наш комментарий; все еще актуально
04:30 5139

ЭТО ВАЖНО

Ночной ужин в Брюсселе: Европа готовит тайный ответ Трампу
Ночной ужин в Брюсселе: Европа готовит тайный ответ Трампу
18:10 339
Антинаркотическая облава в Турции: задержан десяток звезд
Антинаркотическая облава в Турции: задержан десяток звезд
18:04 497
Лик премьера Италии появился на фреске в Риме
Лик премьера Италии появился на фреске в Риме фото
18:03 373
«Футбольный клуб» Василия Уткина: «Аплодисменты команде Гурбана Гурбанова. Мы гордимся вами, «Карабах»!»
«Футбольный клуб» Василия Уткина: «Аплодисменты команде Гурбана Гурбанова. Мы гордимся вами, «Карабах»!» ВИДЕО
17:56 751
А Хаменеи молится в мавзолее Хомейни
А Хаменеи молится в мавзолее Хомейни фото
17:41 1015
Лидер «Зеленой революции» призвал к отставке Хаменеи
Лидер «Зеленой революции» призвал к отставке Хаменеи главное на этот час
15:40 2705
Америка предупредила, Иран не послушался
Америка предупредила, Иран не послушался обновлено 16:22
16:22 6929
В Сирии вывешивают портреты Нетаньяху
В Сирии вывешивают портреты Нетаньяху фото; видео
16:12 2370
Трансплантация органов в Азербайджане набирает обороты
Трансплантация органов в Азербайджане набирает обороты фото
15:44 1507
Мощные взрывы в иранских городах: чьих рук дело?
Мощные взрывы в иранских городах: чьих рук дело? обновлено 18:30; видео
18:30 11934
И Великобритания делает разворот: бухгалтерия превыше прав человека
И Великобритания делает разворот: бухгалтерия превыше прав человека наш комментарий; все еще актуально
04:30 5139
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться