Состоялась очередная конференция Коллегии адвокатов Азербайджана

В конференции, наряду с членами президиума КА, приняли участие представители адвокатских структур, действующих в столице и различных регионах республики, адвокаты, занимающиеся индивидуальной деятельностью, — всего 245 адвокатов, а также представители СМИ.

Конференция началась с исполнения шосударственного гимна Азербайджана и марша адвокатов. Затем минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов.

Председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров довел до сведения участников повестку дня мероприятия, подробно осветил деятельность Коллегии за последние годы и проанализировал исторический путь развития института адвокатуры в стране. Он отметил, что за прошедший период были осуществлены последовательные и системные реформы в направлении укрепления института адвокатуры, повышения качества юридической помощи и обеспечения ее доступности для граждан.

В результате принятых мер, по его словам, значительно увеличилось число адвокатов, повысился уровень их профессиональной подготовки, были сформированы и усовершенствованы в соответствии с современными требованиями механизмы непрерывного обучения и повышения квалификации. В то же время было подчеркнуто, что предприняты важные шаги в области повышения прозрачности деятельности адвокатов, усиления соблюдения правил профессиональной этики и модернизации институционального управления.