Человек Путина в Майами

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев 31 января прибудет в Майами. В соцсети X он разместил снимок карты, на которой изображен самолет, приближающийся к этому американскому городу.

Дмитриев встретится с представителями администрации президента США Дональда Трампа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.

Последняя встреча Дмитриева с американской стороной в Майами состоялась 20 декабря. Позже в рамках Всемирного экономического форума в Давосе Дмитриев провел переговоры со специальным представителем президента США по экономическим вопросам Стивом Уиткоффом и советником американского лидера Джаредом Кушнером.

23 января появилась информация о том, что Дмитриев и Уиткофф провели очередные двусторонние консультации по экономической повестке в Абу-Даби.