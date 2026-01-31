«Футбольный клуб» Василия Уткина: «Аплодисменты команде Гурбана Гурбанова. Мы гордимся вами, «Карабах»!»

«Да, « Карабах » проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:6, но к тому моменту уже стало ясно, что « Карабах » проходит дальше, - говорит спортивный журналист Алексей Ярошевский. - И за это отдельные еще раз аплодисменты команде Гурбана Гурбанова. Для команды, вся стоимость которой примерно левая пятка футболиста «Ливерпуля» Флориана Вирца, это огромное достижение. Поэтому, друзья, мы гордимся вами, « Карабах ». То, что вы сделали, это действительно историческое событие для азербайджанского футбола».

«Это свершилось. «Карабах» официально в плей-офф Лиги чемпионов, и он стал первым клубом в истории Азербайджана, которому это достижение покорилось, - продолжает тему редактор «Футбольного клуба» Семен Крюков. - Все было поступательно. Сначала удачное выступление в Лиге конференций, потом в 1/8 финала Лиги Европы, и вот сейчас стыковые матчи Лиги чемпионов. Ну или 1/16 финала, кому как удобнее.

Я почти уверен, что в стыковых матчах повторения результата на «Энфилде» ждать не стоит. Во-первых, для «Карабаха» этот матч ничего не решал, в то время как «Ливерпуль» пытался отчаянно зацепиться за восьмерку сильнейших. Во-вторых, это просто был не самый удачный матч для «Карабаха», причем все решили эпизоды. Сначала сантиметры - в случае с первым пропущенным голом, потом - потеря от Мустафазаде. Салах забил впервые с ноября. В общем все, что можно было собрать в этом матче, все неудачи «Карабах» собрал. Но, согласитесь, лучше сейчас, чем в стыковых матчах.

Поражение 0:6 неприятное, но зато очень поучительное. Матч на «Энфилде» стал 204-м для «Карабаха» в Европе, и Гурбан Гурбанов руководил командой в 190 из них. На днях вышла статья, где Гурбанова прозвали азербайджанским Алексом Фергюсоном. Если задуматься, то у них действительно много общего: строгость, амбициозность и, конечно, любовь к дисциплине.

Голкипер «Карабаха» Шахрудин Магомедалиев признался, что после поражения от «Ливерпуля» специалист устроил настоящую взбучку в раздевалке. Гурбанов напомнил, что они приехали на «Энфилд» не постоянно отбиваться, а вообще-то побеждать. Но спустя пару минут Гурбанов оттаял и поздравил команду с историческим достижением. Гурбанов строг, но справедлив, и футболисты это ценят. А еще они ценят, что Гурбанов не пытается завлечь в команду футболистов высокого уровня только ради имени. Хотя «Карабах» по финансам себе это позволить может. Все дело в особых требованиях Гурбанова и желании постоянно сохранить баланс. Он зовет в команду только тех, кто вписывается в его систему. Кстати, вдохновляется Гурбанов системой «Барселоны». Отсюда и перекос в атаку, и высокая защитная линия.

И эта концепция работает. У Гурбанова есть и система с ярким атакующим футболом, и результат. За такой «Карабах» хочется болеть, и мы обязательно будем это делать в предстоящих стыковых матчах».

