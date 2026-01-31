«Футбольный клуб» Василия Уткина: «Аплодисменты команде Гурбана Гурбанова. Мы гордимся вами, «Карабах»!»

В передаче «Футбольный клуб», которая продолжает выходить на YouTube-канале покойного российского спортивного комментатора и блогера Василия Уткина, не жалели хвалебных слов в адрес «Карабаха», успешно выступившего в основной стадии Лиги чемпионов.
«Да, «Карабах» проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:6, но к тому моменту уже стало ясно, что «Карабах» проходит дальше, - говорит спортивный журналист Алексей Ярошевский. - И за это отдельные еще раз аплодисменты команде Гурбана Гурбанова. Для команды, вся стоимость которой примерно левая пятка футболиста «Ливерпуля» Флориана Вирца, это огромное достижение. Поэтому, друзья, мы гордимся вами, «Карабах». То, что вы сделали, это действительно историческое событие для азербайджанского футбола».
Смотрите с 05:26
«Это свершилось. «Карабах» официально в плей-офф Лиги чемпионов, и он стал первым клубом в истории Азербайджана, которому это достижение покорилось, - продолжает тему редактор «Футбольного клуба» Семен Крюков. - Все было поступательно. Сначала удачное выступление в Лиге конференций, потом в 1/8 финала Лиги Европы, и вот сейчас стыковые матчи Лиги чемпионов. Ну или 1/16 финала, кому как удобнее.
Я почти уверен, что в стыковых матчах повторения результата на «Энфилде» ждать не стоит. Во-первых, для «Карабаха» этот матч ничего не решал, в то время как «Ливерпуль» пытался отчаянно зацепиться за восьмерку сильнейших. Во-вторых, это просто был не самый удачный матч для «Карабаха», причем все решили эпизоды. Сначала сантиметры - в случае с первым пропущенным голом, потом - потеря от Мустафазаде. Салах забил впервые с ноября. В общем все, что можно было собрать в этом матче, все неудачи «Карабах» собрал. Но, согласитесь, лучше сейчас, чем в стыковых матчах.
Поражение 0:6 неприятное, но зато очень поучительное. Матч на «Энфилде» стал 204-м для «Карабаха» в Европе, и Гурбан Гурбанов руководил командой в 190 из них. На днях вышла статья, где Гурбанова прозвали азербайджанским Алексом Фергюсоном. Если задуматься, то у них действительно много общего: строгость, амбициозность и, конечно, любовь к дисциплине.
Голкипер «Карабаха» Шахрудин Магомедалиев признался, что после поражения от «Ливерпуля» специалист устроил настоящую взбучку в раздевалке. Гурбанов напомнил, что они приехали на «Энфилд» не постоянно отбиваться, а вообще-то побеждать. Но спустя пару минут Гурбанов оттаял и поздравил команду с историческим достижением. Гурбанов строг, но справедлив, и футболисты это ценят. А еще они ценят, что Гурбанов не пытается завлечь в команду футболистов высокого уровня только ради имени. Хотя «Карабах» по финансам себе это позволить может. Все дело в особых требованиях Гурбанова и желании постоянно сохранить баланс. Он зовет в команду только тех, кто вписывается в его систему. Кстати, вдохновляется Гурбанов системой «Барселоны». Отсюда и перекос в атаку, и высокая защитная линия.
И эта концепция работает. У Гурбанова есть и система с ярким атакующим футболом, и результат. За такой «Карабах» хочется болеть, и мы обязательно будем это делать в предстоящих стыковых матчах».
Смотрите с 09:05